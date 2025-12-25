Posible bombazo en el Sevilla FC: Matías Almeyda 'se tambalea' en el banquillo

El fútbol es completamente imprevisible tanto en el verde como en los despachos. De hecho hay veces que supera directamente a la ficción. Sí, incluso a la rocambolesca trama de Ted Lasso. Al menos esa es la sensación que dejan las últimas noticias relacionadas con el Sevilla FC y el futuro de su entrenador. La dinámica de Matías Almeyda como técnico del Sevilla FC desde su llegada en verano ha tenido numerosos altibajos. Dudas por la apuesta tan firme en un técnico con poca experiencia en grandes de Europa, luego ilusión en un tramo de victorias y buen juego del equipo y, ahora, esa dinámica parece que se ha vuelto a caer y con ello, las dudas.

El banquillo del Sevilla FC vuelve a ser foco de debate. / FERNANDO VILLAR

Según ha informado Estadio Deportivo la situación de Matías Almeyda al frente del Sevilla FC está en entredicho. La información que firma el periodista Alejandro Sáez asegura que el entrenador argentino no las tiene todas consigo para continuar al frente del proyecto, que arrancó hace solo unos meses en Nervión.

Aunque no haya habido ninguna manifestación publica al respecto, incluso el propio Almeyda ha reconocido querer cumplir su contrato íntegro en el Sevilla, el argentino siente que ha perdido fuerza. La inestabilidad social del club tampoco acompaña, ante una posible entrada de nuevos inversores y la fragilidad económica que no permite reforzar una plantilla que requiere incorporaciones como el comer, es más, probablemente se debilite durante la ventana de traspasos invernal.

Una temporada de altibajos desde la llegada de Almeyda

Matías Almeyda sabía que llegaba a un proyecto complicado, pero una entidad histórica y con una gran fuerza social. Sin embargo la mala gestión económica y deportiva de la últimas temporadas, unido a la inestabilidad societaria ante una posible venta de la mayoría accionarial del club, no ayuda a que el Sevilla FC pueda funcionar ni dentro ni fuera de los despachos.

Almeyda ha dejado claro oscuros al frente de la plantilla hispalense como por ejemplo caer en la Copa del Rey demasiado pronto ante el Deportivo Alavés. Una competición, que sin jugar en Europa, supone siempre algo de ilusión para el aficionado sevillista. La dinámica de Almeyda al frente del Sevilla ha sido completamente irregular en los 20 partidos que ha dirigido al equipo con ocho victorias, dos empates y diez derrotas.

Almeyda llegó en verano con ilusión, pero el contexto ha cambiado. / EFE

El Sevilla de Almeyda solo ha enlazado dos victorias en todo el curso (Rayo y FC Barcelona) y en los últimos siete partidos solo ha podido vencer a la UD Extremadura en Copa y a un Real Oviedo hundido y que supuso la destitución de Luis Carrión. ¿El resto? Cuatro derrotas y un empate en Mestalla contra el Valencia CF, pidiendo la hora. No obstante el Sevilla es décimo en la tabla cinco por encima del descenso y a ocho de Europa.

Por ahora no hay decisiones tomadas, pero en el fútbol del Sevilla FC las sensaciones también juegan… y no siempre esperan a los resultados.