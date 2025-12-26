El Atlético de Madrid 'se carga' a Courtois

El Atlético de Madrid ha realizado un gran cambio en la política que rige el Paseo de Leyendas que se encuentra en el exterior del Riyadh Air Metropolitano. Hasta ahora, cualquier futbolista que hubiese disputado 100 partidos con la elástica rojiblanca disponía de su respectiva placa en los aledaños del estadio con la información del jugador en cuestión. Sin embargo, debido a las quejas de la afición, el club ha propuesto una profunda remodelación.

Para estrenar el nuevo formato de 'Hall of Fame', los 151.831 socios del Atlético de Madrid tendrán abierta una votación hasta el 5 de enero a las 19:00 horas en la que podrán escoger los veinte futbolistas que más deseen. La votación consta de 200 jugadores representativos de la historia del club, repartidos en cuatro etapas diferentes. Para escogerlos, los aficionados deben elegir cinco jugadores de cada tramo temporal, puntuando del 1 al 5 cada uno de ellos, resultando así los veinte jugadores finales.

Griezmann no puede optar a la placa

En la encuesta no aparecen nombres de futbolistas que militan actualmente en el Atlético de Madrid: "Se podrán ir incorporando en el futuro a propuesta de la Comisión Social o del propio club por sus méritos, pero siempre y cuando hayan abandonado nuestro equipo o hayan finalizado su carrera deportiva", explica el club. De esta forma, futbolistas como Jan Oblak, Koke o Antoine Griezmann aún no podrán optar a su placa, y deberá ser la Comisión Social o el propio club el que proponga estos nombres una vez termine su situación contractual con el Atleti o se retiren del fútbol.

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann (c) celebra con sus compañeros el primer gol ante el Atlético Baleares, durante del encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que disputaron en el estadio Balear. EFE/Cati Cladera. (Atlético Madrid) / CATI CLADERA / EFE

Courtois, fuera de la votación

Este cambio se debe a la reivindicación por parte de los aficionados de que auténticos mitos de la entidad como Luis Suárez o Falcao no dispongan de su placa por no haber disputado 100 partidos, mientras que otros jugadores como Thibaut Courtois o Hugo Sánchez sí que la tengan, cuando estos dos últimos futbolistas han realizado declaraciones o actos en contra del Atlético de Madrid. De hecho, ni el ariete ni el guardameta figuran entre los 200 candidatos propuestos. Otro de los grandes damnificados por la reforma es Joao Félix. El portugués tenía una placa a su nombre, sin embargo, tras aparecer vandalizada en alguna ocasión, tampoco estará entre los candidatos.