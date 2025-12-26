Dani Carvajal ya tiene fecha de regreso de su lesión

Dani Carvajal es una figura clave en la historia reciente del Real Madrid y su ausencia le está pesando a nivel competitivo, por lo que su regreso se espera como agua de mayo o solo solidez defensiva en el lateral derecho, sino liderazgo y experiencia en un vestuario que parece revuelto contra Xabi Alonso. La ausencia del madrileño, de hecho, coincidió con otros problemas físicos en el equipo, complicando rotaciones y obligando al cuerpo técnico a reubicar a varios jugadores en posiciones no habituales, algo que no ha salido demasiado bien.

El futbolista lleva tiempo apartado de los terrenos de juego por dolencias en la rodilla, una lesión meniscal que le venía generando molestias persistentes y que llevó a los servicios médicos del Real Madrid a optar por una intervención quirúrgica para limpiar la articulación y evitar riesgos mayores a medio plazo, dejándole KO duante semanas.

El capitán del Real Madrid, Dani Carvajal. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Recta final

Ahora su regreso parece más cercano que nunca, de hecho las noticias que salen del Real Madrid es que el plazo es de alrededor de dos semanas, por lo que después de la artroscopia a la que fue sometido su recuperación entra en la recta final.

El veterano lateral derecho trabaja a contrarreloj en Valdebebas para poder estar disponible a principios de enero de 2026, justo cuando el calendario madridista entra en una fase decisiva de la temporada y en la que necesitarán de las prestaciones de su capitán después de que la adaptación de Trent Alexander-Arnold no se haya dado como se esperaba.

Supercopa en el horizonte

Estos plazos ubicarían su regreso de forma probable para el primer gran compromiso del club en 2026: la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, que está programada para el 8 de enero de 2026 en Jeddah, Arabia Saudí, aunque depende de Xabi Alonso arriesgar o no.

Precipitado contra el Betis

Carvajal, eso sí, se perderá algún encuentro antes del compromiso en Arabia. Está prácticamente descartado para el partido contra el Real Betis que se jugará el próximo cuatro de diciembre en el Santiago Bernabéu en una semana en la que posiblemente esté entrenando con el grupo.