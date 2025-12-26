David Alaba abandonará el Real Madrid el próximo verano

David Alaba se despedirá del Real Madrid. Todo apunta a que el defensor austríaco dirá adiós al conjunto blanco el próximo verano, cinco temporadas después de su llegada al Santiago Bernabéu, pues su vinculación a este vence el próximo mes de junio y, por el momento, ninguna de las dos partes ha mostrado acercamiento. Ello implica que, si no hay un giro de tuerca radical, el ex del Bayern de Múnich podrá negociar su nuevo destino en las próximas horas.

Alaba será el primer futbolista en abandonar el Real Madrid el próximo verano. Tal y como ha dado a conocer Fabrizio Romano, nada ha cambiado en la situación contractual del defensa de 33 años, que no extenderá su contrato con el conjunto merengue, que vence el próximo 30 de junio de 2026. Pese que aún no existe ninguna comunicación oficial entre las partes, "las indicaciones parecen claras" según ha informado el periodista especilizado en el mercado de traspasos.

Idas y venidas

De esta manera, el ex del Bayern de Múnich dirá adiós a la que ha sido su casa en las últimas 5 temporadas. El austríaco puso pie en la capital de España en el verano de 2021. Desde entonces, David Alaba ha disputado 120 partidos con la elástica blanca, en los que ha anotado un total de 5 goles, ha repartido 9 asistencias y ha alzado un total de nueve títulos: 2 Champions League, 2 ligas, 2 supercopas de España, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y un Mundial de Clubes.

El internacional y capitán de la selección de Austria fue un fijo de la zaga madridista durante sus dos primeras temporadas como futbolista blanco, a las órdenes de Carlo Ancelotti. Fue a partir de la 23/24 cuando la presencia de Alaba en el esquema blanco comenzó a reducirse. Las lesiones, sobre todo la ruptura del ligamento cruzado anterior y el desgarro en el menisco, fueron las causas por las que el desempeño del defensor en el conjunto blanco se truncó.

Posible destino

A día de hoy se desconoce cuál es el próximo paso del futbolista austríaco, pero quedan apenas unos días para que comience 2026. A partir del próximo mes de enero, Alaba será libre de negociar su futuro como agente libre. Por el momento, se desconoce si algún club se ha puesto en contacto con el defensor de 33 años, pero está claro que no le faltarán candidatos.