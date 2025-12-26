Marcelo: "Tenía tripa, no fui un atleta. Siempre he disfrutado de mi vida, no he sido de gimnasios ni dietas estrictas"

¿Puede uno llegar a ser uno de los mejores laterales de la historia del balompié y, al mismo tiempo, estar pasado de peso? Cualquiera diría que no, pero el exjugador del Real Madrid Marcelo demostró que, si el talento sobra, sí se puede.

El brasileño, digno heredero de Roberto Carlos en la casa blanca, siempre tuvo que convivir con las críticas hacia su vida fuera de los terrenos de juego y, sobre todo, al escaso cuidado que le daba a su cuerpo.

De hecho, a pesar de que el qué dirán no limitaba sus prestaciones en el campo, gracias a una magnífica pierna izquierda y una resistencia natural para desplazarse por la banda fuera de lo común, en sus años de jugador blanco era costumbre que intentase apagar los 'fuegos' publicando fotografías en las redes en las que, tras unos meses de esfuerzo, lucía abdominales a modo de redención.

No obstante, como él mismo admite, lo habitual era que el cuidado de su barriga y el paso por los gimnasios no fuesen una obsesión para el de Río de Janeiro. El propio Marcelo se ha abierto sobre esta cuestión en el programa en pódcast de Iker Casillas, 'Bajo Palos'.

Sus hijos se sorprenden con las fotografías y vídeos

Hasta sus hijos -uno de ellos, Enzo juega en la cantera madridista- se lo preguntan al ver fotografías de hace unos años, cuando defendía la camiseta del Real Madrid. "Justo ayer estaba viendo unos vídeos, enseñándoselos a mis hijos en casa, y Liam me pregunta: '¿Pero estabas gordo ahí, no?', y digo claro: Mi estructura siempre ha sido así. Tenía tripa, nunca he tenido el 'six pack' de Cristiano", confiesa amistosamente.

Marcelo, uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol, no destacó por cuidar su "tripa" / SD

Con el paso de los años, Marcelo tuvo que cuidar más su cuerpo

"Nunca fui un atleta, mi vida siempre la he disfrutado mucho. Claro que he trabajado, pero nunca he estado en el gimnasio ni he hecho nada estricto de dieta ni cosas así. Con más edad, más mayor, sí empecé a hacer algunas cosas. Mi cuerpo siempre ha sido así y siempre he jugado de la misma manera. Cuando pasaba algo malo, o no jugaba como siempre, decían que estaba fuera de peso. Es normal", asume con naturalidad.

Marcelo jugó durante 15 temporadas en el Real Madrid, en el que conquistó cinco Champions, seis Ligas, dos Copas, cuatro Supercopas de España, tres de Europa, y cuatro Mundiales de clubes.

Esta temporada, el brasileño de 37 años se ha retirado tras dos años en el Fluminense, con el que levantó la Copa Libertadores.