Mercado clave para Luiz Felipe

El mercado de fichajes de invierno que está a punto de abrir se perfila como un periodo decisivo para Luiz Felipe, el central del Rayo Vallecano, cuyo protagonismo en la temporada 2025-26 no ha sido el esperado por club y jugador cuando decidió embarcarse en la aventura europea de Vallecas. Tras su llegada como agente libre al equipo franjirrojo este verano, defensor el italobrasileño de 28 años lucha por recuperar su mejor versión tras una serie de lesiones y podría explorar una salida en enero para garantizarse más minutos de juego en lo que resta de temporada, ya que Lejeune y Mendy le hacen de tapón.

Luiz Felipe aterrizó en Vallecas con vitola de refuerzo para la zaga tras una trayectoria en clubes como Lazio, Real Betis, Al-Ittihad y Olympique de Marsella, donde ya había sufrido problemas físicos que limitaron su impacto. Sin embargo, la campaña 2025-26 no está siendo nada sencilla: tras debutar como titular en Liga, el defensor sufrió una nueva lesión de isquiotibiales en septiembre que lo mantuvo fuera de las alineaciones durante más de dos meses, regresando apenas con unos minutos en el duelo ante el Valencia en diciembre.

MADRID, 01/12/2025.- El delantero del Valencia Diego López (i) remata junto a Nobel Mendy, del Rayo Vallecano, durante el partido de la jornada 14 de LaLiga que Rayo Vallecano y Valencia CF disputan hoy lunes en el estadio de Vallecas. EFE/Juanjo Martín / JUANJO MARTIN / EFE

Sin protagonismo

El central 'rayista' ha sumado 6 apariciones y alrededor de 243 minutos en LaLiga, cifra claramente alejada de lo que se esperaba de un fichaje de su experiencia. Pobre bagaje para un jugador del que se esperaba que llegase para marcar diferencias.

Con contrato en vigor hasta junio de 2026, es decir, con una temporada y media por delante, el central podría valorar una salida en el mercado invernal si su situación no cambia en las próximas semanas, ya que a sus 28 años no tiene tiempo que perder si quiere gozar de buenos años en su carrera. En este escenario podría 'casar' con algún equipo con problemas defensivos y que ande buscando una oportunidad de mercado experimentada para apuntalar su caga.

Altibajos

La defensa del Rayo ha sufrido altibajos esta temporada por la acumulación de minutos de jugadores como Florian Lejeune, cuyo liderazgo ha sido clave en ausencia de otros centrales, y las lesiones de figuras como Nobel Mendy.

En este contexto, Luiz Felipe todavía tiene tiempo para revertir su situación, pero el mercado de invierno será una prueba de fuego para decidir si seguir en el proyecto franjirrojo o buscar un entorno donde tenga más protagonismo deportivo.