El motivo por el que la Premier League le ha dicho 'adiós' al Boxing Day

Las tradiciones se suelen perpetuar en el tiempo, aunque no todas lo hacen. Y este está siendo el caso del Boxing Day, un día marcado en rojo en la agenda de la Premier League. Cada 26 de diciembre juegan los 20 equipos de la primera división inglesa, no obstante, este año se ha reducido a un solo encuentro, el duelo entre el Manchester United y el Newcastle. Con el paso de los años, la organización británica supo exprimir ese día, pero 43 años después, el Boxing Day no ha sido el regalo futbolístico de Navidad.

¿Cuándo ha sucedido algo así?

Generalmente, todos los 26 de diciembre, los espectadores pueden acudir a su televisión y elegir entre multitud de partidos de la Premier, sin embargo, este 26 solo podrán ver el encuentro disputado en Old Trafford. Tanto es así que, después de la Segunda Guerra Mundial, solo en ocho años ha habido un Boxing Day con menos de cuatro partidos. En 1993 solo hubo tres porque coincidió con la jornada dominical y, por otra parte, en 1981 solo se pudo visualizar dos partidos, por la misma razón.

De hecho, todas las veces en las que ha sucedido ha sido porque la tradicional cita 'futbolera' cayó en domingo, e incluso hubo seis temporadas más en las que no hubo ningún partido de la Premier League (1948, 1954, 1965, 1971, 1976 y 1982). En estos casos, se decidió aplazar el Boxing Day al lunes 27, no obstante, en 2025 se ha producido por causas diferentes.

Los contratos a cumplir

Según los organizadores, se ha debido al incremento de los partidos continentales entre los clubes, aunque realmente, el motivo detrás del cambio es el cumplimiento de los contratos televisivos que tiene la millonaria liga inglesa. Los clubes de la Premier League están obligados a disputar 33 de las 38 jornadas durante el fin de semana, con solo cinco jornadas intersemanales. Al haber un mayor número de partidos pertenecientes a competiciones UEFA, algunas rondas de FA Cup deben jugarse en fin de semana, lo que afecta a la competición liguera. Por tanto, para no incumplir el contrato de la Premier League, el grueso del Boxing Day se disputará el sábado 27 de diciembre.

Liverpool-Manchester City. / ADAM VAUGHAN / EFE

Una garantía de éxito, eliminada

La última vez que dicha cita cayó en viernes fue en 2014, pero ese año se mantuvo la tradición y se disputaron los diez partidos de la jornada el día 26. La realidad es que el Boxing Day siempre ha sido una garantía de éxito, pues los estadios rondaban el 97% de asistencia durante ese día, por tanto, el cambio no ha gustado en tierras británicas. De esta forma, el cada vez más apretado calendario y las exigencias de los millonarios contratos que rigen el fútbol han privado a los aficionados de disfrutar de una fecha tan especial, tanto en Inglaterra como en el resto del mundo.