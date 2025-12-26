La vergüenza del Madrid con el caso Rudiger y Bellingham con Marcao

El central brasileño del Sevilla FC, Marcos do Nascimento Teixeira “Marcao”, ha sido sancionado con seis partidos de suspensión por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras los hechos ocurridos en el choque de LaLiga EA Sports 2025‑26 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. La sanción, una de las más severas impuestas en lo que va de temporada, combina varias infracciones recogidas en el Código Disciplinario de la RFEF.

El castigo se ha desglosado de la siguiente manera: un partido por la expulsión tras ver la doble tarjeta amarilla, cuatro encuentros por insultos y ofensas verbales dirigidas al árbitro principal y otro por “conducta contraria al buen orden deportivo”, después de que Marcão propinara una patada a un balón al dirigirse al túnel de vestuarios tras su expulsión.

El Sevilla había alegado, afirmando que Marcao realmente dijo "puta que pariu”, que, según Club alegante, es una exclamación genérica en portugués (no un insulto dirigido al árbitro). A pesar de todo, el Comité considera que las pruebas aportadas no alcanzan la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral.

Desde el Sevilla FC aún se baraja si presentar recurso ante el Comité de Apelación, aunque fuentes cercanas al club indican que las posibilidades de que prospere son remotas, dado que el acta arbitral fue clara y el comité ha mantenido la presunción de veracidad del árbitro. Con esta sanción, Marcão se perderá encuentros clave de LaLiga ante rivales directos, incluyendo duelos frente a Levante, Celta de Vigo, Elche, Athletic Club, Mallorca y Girona, un golpe importante para la plantilla sevillista en la lucha por consolidarse en posiciones europeas

Final Copa del Rey

La última final de la Copa del Rey entre Real Madrid y FC Barcelona no solo se decidió en los últimos minutos de la prórroga con un gol de Jules Koundé; también dejó una imagen que ha marcado la actualidad disciplinaria del fútbol español. El defensa Antonio Rüdiger fue expulsado en el minuto 120 por lanzar un objeto desde el área técnica hacia el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea, en un gesto de frustración tras una decisión arbitral que no favoreció a los blancos. El objeto, reportado por varios medios como una bolsa de hielo, no llegó a impactar en el colegiado, pero sí bastó para que fuera mostrado con roja directa en el acta arbitral. Tras ello, tuvo que ser contenido por miembros del cuerpo técnico debido a su actitud agresiva.

Días después, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció que Rüdiger enfrentaría una suspensión de seis partidos por “violencia leve contra los árbitros”, una sanción que abarca tanto competiciones domésticas como LaLiga. La regulación disciplinaria española contempla sanciones de cuatro a doce partidos para actos de este tipo, dependiendo de su gravedad, con incluso posibilidad de castigos mayores en casos de agresión directa a los oficiales. Lo sorprendente es que fuera tildado de "leve" lanzar un objeto en dirección a los árbitros. Además, y como se pudo ver en las imágenes, Rudiger tuvo que ser sujetado por miembros del cuerpo técnico porque se volvió 'loco' y ahí también apareció Vinicius para hacer de las suyas.

Otras sanciones

Rüdiger no fue ni mucho menos el primer jugador profesional del Real Madrid sancionado por conducta antideportiva hacia árbitros en España. Aunque la violencia explícita hacia oficiales es poco común en la élite, en el caso del Real Madrid tienen 'carta blanca'.

Jude Bellingham of Real Madrid CF looks on during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Elche CF and Real Madrid C.F. at Manuel Martinez Valero Stadium on November 23, 2025 in Elche, Spain. AFP7 23/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Francisco Macia / AFP7 / Europa Press;2025;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Elche CF v Real Madrid C.F - La Liga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Jude Bellingham recibió una sanción de dos partidos por dirigirse al árbitro con lenguaje considerado abusivo durante un partido de LaLiga contra Osasuna, en febrero de 2025. La RFEF argumentó que su conducta constituía “actitudes de desprecio o falta de consideración hacia los árbitros”, tras lo cual el centrocampista fue apartado por dos jornadas. Lo peor de todo es que el inglés le dijo 'fuck you', un "que te jodan", por mucho que se intentara maquillar la gravedad de esas palabras.