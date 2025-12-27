Un árbitro denuncia la presión que genera el Real Madrid: "Recibí una llamadita y me lo dejaron claro"

El Real Madrid ha convertido en rutina la presión a los árbitros y ya la lleva a cabo incluso de forma pública. Desde hace ya un tiempo, el canal oficial blanco, Real Madrid TV, genera y saca a la luz vídeos atacando directamente a un árbitro en concreto si este no se equivoca a favor del conjunto blanco. Una práctica que ya han criticado varios clubes y la propia Liga, mediante su presidente Javier Tebas, pero que aún así no ha cesado.

Y si la presión pública es notable, la privada sobrepasa todos los límites y así lo ha denunciado el exárbitro de Primera División Xavier Estrada Fernández, que ha relatado en su canal de Youtube un episodio ocurrido en 2009, su primer año en LaLiga, que le mantuvo apartado de los partidos del Real Madrid durante tres años.

Xavier Estrada Fernandez / EFE

El incidente al que hace referencia Estrada Fernández ocurrió en la jornada 13 de la temporada 2009-10, en un partido en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Almería. Aquel día, Cristiano Ronaldo fue expulsado en la recta final del encuentro tras ver dos amarillas: una por quitarse la camiseta celebrando un gol y otra por una entrada sobre un jugador visitante.

El exárbitro explica todo lo que pasó a posteriori desde ese mismo día, dejando claro que hubo "consecuencias" al momento: "Cuando yo expulsé a Cristiano, primero de todo bajó el informador y dijo: 'chaval, has hecho un gran partido'. Cuando llegué a casa recibí la llamada de Sánchez Arminio (expresidente del CTA) y ya con la llamadita dejó claro que no había gustado, que mediáticamente abrimos algún periódico deportivo a nivel nacional y ya me dejó entrever que habría consecuencias. Evidentemente las consecuencias las hubo al minuto".

El luso fue sancionado con un partido y Estrada Fernández no volvió a pitar al Real Madrid esa temporada y estuvo tres años completos sin pisar el Santiago Bernabéu.

Carreras habla con el cuarto árbitro junto a Xabi tras expulsado en el partido entre el Real Madrid y el Celta / Manu Fernandez / AP

Estrada Fernández avisa a Quintero González

Las declaraciones de Estrada Fernández tienen mucho peso ahora tras lo que sucedió en el partido Real Madrid-Celta de hace tres jornadas, en el que el colegiado Quintero González expulsó tanto a Carreras como a Fran García en un partido que el conjunto blanco terminó perdiendo.

Estrada Fernández valoró las posibles consecuencias que podría tener eso viendo los precedentes. "Yo lo denuncié con Cristiano Ronaldo en 2009. Estuve prácticamente dos años sin pitar al Real Madrid y es lo que va sucediendo", afirmó.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / EFE

'Caso Negreira'

El excolegiado también se pronunció sobre el 'Caso Negreira': "La gente tiene que entender que Negreira es un tema, totalmente denunciable, y la otra cosa es el lobby de poder. El hecho de que desgraciadamente los árbitros están colgando de una RFEF que están así (gesto de estar atados)".

Lo triste es que yo hablo de 2009 y estamos en 2025. Que esto se haya alargado en el tiempo es para hacérselo mirar. Hay una parte oscura del fútbol de la que no se quieren enterar, pero creo que toca que alguien ponga freno y se dediquen realmente a jugar y que no haya gente que se aproveche de esto para otros fines", sentenció.