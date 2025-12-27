Varios clubes de Europa siguen de cerca a Juanlu Sánchez

Juanlu Sánchez vuelve a desatar pasiones en Europa. De la misma manera que ocurrió en el mercado de fichajes del pasado verano, varios clubes de las cinco grandes ligas han mostrado interés por el futbolista del Sevilla FC. En la ventana de fichajes estival, el jugador hispalense estuvo muy cerca del Nápoles italiano y del Wolverhampton inglés. Esta vez, según ha dado a conocer Estadio Deportivo, son el Bayer Leverkusen y el Everton los que se han sumado a la puja por el lateral de 22 años de edad.

No es ninguna sorpresa que el Sevilla FC atraviesa un momento económico delicado, que puede tener implicaciones directas en el mercado de fichajes invernal que arrancará en los próximos días. Y es que, según medios regionales, la entidad andaluza tendría como objetivo sumar una cifra de 10 millones de euros en plusvalías para poder hacer frente a sus necesidades económicas. Hasta ahora, han sido varios los nombres que han sonado para abandonar el club de Nervión y así poder reducir la deuda, como el de Rubén Vargas, pero por el momento, no ha llegado ninguna oferta a las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Inglaterra y Alemania siguen de cerca al andaluz

El último nombre en sonar para cambiar de aires en esta ventana de traspasos es el de Juanlu Sánchez. El lateral diestro ya rozó la puerta de salida el pasado verano, pues el Napolés y los 'Wolves' estuvieron muy cerca de hacerse con sus servicios, pero finamente, ninguno de los dos clubes alcanzó las exigencias económicas del Sevilla FC, situadas en aproximadamente 20 millones de euros, y el joven futbolista andaluz permaneció en equipo hispalense.

Ahora, tal y como ha informado Estadio Deportivo, son el Bayer Leverkusen y el Everton los que han mostrado interés por el campeón olímpico, que tiene un valor aproximado de unos 15 millones de euros según Transfermarkt. Por el momento, ninguno de los dos clubes habría presentado una oferta formal por el seviillano , pero las necesidades de ambos en la posición del carril diestro serían la causa por la que harían puesto el ojo en Sánchez.

El Napolés no cesa

Pese al reciente interés del equipo alemán y del inglés, el Napolés, mejor postor para hacerse con los servicios del futbolista de 22 años de edad el pasado mercado estival, no ha tirado la toalla en la puja y podría 'volver a la carga' en esta próxima ventana. Además, desde Italia son conscientes de las necesidades económicas sevillistas y, en la operación, podrían jugar con ellas y ahorrarse unos millones de euros.