El Comité de Disciplina sanciona al Andorra y advierte a Piqué

"Qué fácil es pitar a los pequeños" fue la frase que entonó Gerard Piqué, exfutbolista y fundador de Kosmos, empresa que posee la mayoría accionarial del FC Andorra, hacia el colegiado del choque que enfrentó al conjunto andorrano y al RC Deportivo de la Coruña durante el descanso. Unas palabras que no solo le costarán 9.000 euros al club, tal y como ha recogido el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, sino que, en el caso de reiterarse, podrían tener mayores implicaciones.

La última jornada de LaLiga Hypermotion antes del parón navideño dejó una victoria por a mínima (1-0) del FC Andorra ante uno de los asprantes a la promoción, el Dépor. Antes del descanso, el equipo local ya se había adelantado en el marcador, pero el tanto no subiría al marcador. Sería una vez el colegiado encargado de dirigir el encuentro, Eder Mallo, señaló el descanso y se adentró en el túnel de vestuarios cuando Piqué, que allí se encontraba pese a no tener potestad para ello, le recriminaría al árbitro la acción.

Gerard Piqué, saludando a Amadeo Salvo / Vicent Marí

"Una vez finalizado el primer tiempo y mientras estaba entrando en el túnel de vestuarios, pude identificar a D. Gerard Piqué Bernabéu, el cual se acercó a mi persona reciminando una de las decisiones que tomé en la primera parte manifestándome lo siguiente: "Qué fácil es pitar a los pequeños". Todo ello, mientras era sujetado por los miembros del club", recogió entonces el colegiado castellanoleonés en el acta.

Advertencia al club y multa de 9.000 euros

El pasado 26 de diciembre vio la luz la resolución del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol correspodiente a la decimonovena jornada de Segunda División. El escrito no solo recoge y sanciona lo expuesto por Mallo en el acta arbitral, sino que también incide en la presencia de Piqué en el túnel mediante el artículo 150.3 del Reglamento, que menciona a aquellos que tienen autorizada la prensencia en este lugar y señala que "la presencia de cualquier otra persona podrá ser sancionada por el órgano disciplinario correspondiente".

Reincidente

No es la primera vez que Gerard Piqué se convierte en el centro de la polémica del club. De hecho, es la tercera, pues tras las jornadas 6 y 8 el FC Andorra también se expuso a sanciones económicas de 6.000 y 9.000 euros, respectivamente, por el comportamiento del dirigente catalán.

La reincidencia es el motivo por el cual el FC Andorra ha sido apercibido y que, en el caso de repetirse, podría acarrear castigos más serios como: la "inhabilitación o suspensión por tiemo de un mes a dos años o de al menos cuatro encuentros", la "clausura, total o parcial, de hasta tres partidos o dos meses" o la "deducción de tres puntos en la clasificación final".