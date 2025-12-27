Cuándo vuelven de lesión Pedri y Dani Olmo con el FC Barcelona

Hansi Flick tiene en la enfermería a dos jugadores importantes para el equipo, como son Pedri y Dani Olmo. Con el comienzo de 2026, llega un tramo intenso de partidos, y pronto comienzan las eliminatorias de Champions League, por lo que es clave contar con los máximos futbolistas posibles para la rotación.

Nuevas molestias musculares de Pedri

Pedri sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda que lo obligó a ausentarse tras el Clásico contra el Real Madrid el pasado 26 de octubre. Esa lesión le hizo perder varias semanas de competición antes de regresar el 29 de noviembre, cuando volvió a jugar en la victoria ante el Alavés tras recuperarse de ese desgarro.

Sin embargo, a mediados de diciembre de 2025 Pedri volvió a sentir molestias musculares y fue descartado por precaución para el partido contra el Villarreal el 21 de diciembre, lo que refleja que sigue gestionando su carga física y que su regreso completo aún está en proceso con la mirada puesta en el inicio de 2026.

La luxación de hombro de Dani Olmo

Por su parte, Dani Olmo se lesionó el 2 de diciembre durante el partido ante el Atlético de Madrid. Tras marcar el segundo gol del FC Barcelona en la victoria por 3-1, sufrió una luxación en el hombro izquierdo y fue sustituido inmediatamente, lo que le apartó de la dinámica del equipo.

Según los partes médicos oficiales del club, esa lesión de Olmo le mantedría apartado de los terrenos de juego aproximadamente un mes. El objetivo es que su regreso se produzca ya en el inicio de 2026 una vez concluido el descanso navideño y el tratamiento conservador de su hombro.

Dani Olmo tendido en el suelo tras su lesión / SD

Un enero exigente

De esta forma, se espera que ambos futbolistas estén disponibles para el próximo partido del FC Barcelona, que será la visita al RCD Espanyol en el derbi. Tras el duelo regional, el club blaugrana disputará la Supercopa de España, donde se enfrentará al Athletic Club en semifinales y, en caso de pasar a la final, jugará contra el vencedor del cruce entre Atlético y Real Madrid. Una vez finalice su travesía en Arabia Saudí, los de Flick se tendrán que medir a Real Sociedad (fuera), Slavia Praga (fuera), Real Oviedo (casa) y Copenhague (casa) para cerrar un mes de enero realmente exigente.