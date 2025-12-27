Palo en el Real Betis: ¡Isco pasará otra vez por quirófano!

Muy malas noticias en el Real Betis. Isco Alarcón, que lleva justo un me recuperándose de una lesión "intraarticular en la zona del cartílago" producida en un choque con su compañero de equipo Amrabat, tendrá que volver a pasar por quirófano para terminar de corregir su problema físico.

Aunque el club verdiblanco no habló de tiempo aproximado de baja en ningún momento, la prensa especializada en el Betis informó de alrededor de un mes en el dique seco. Sin embargo, la semana pasada los servicios médicos ya detectaron que su evolución no iba según lo previsto, por lo que tuvieron que investigar el por qué. Tras unos días de análisis, se ha tomado la decisión de que Isco vuelva a pasar por quirófano para someterse a una operación este lunes 29 de diciembre, según ha informado 'Mundo Betis'.

Amrabat lesiona a Isco / 'X'

¿Cuánto tiempo más de baja va a estar Isco?

Según el mencionado medio, la de este lunes se trata de una intervención menor a la primera a la que ya se sometió el mes pasado. En concreto, se trata de una artroscopia que, aún así, le tendrá alejado de los terrenos de juego, como mínimo, un mes más. Por lo que su reaparición en los terrenos de juego no se dará hasta el mes de febrero.

Valoración del médico

El pasado 19 de diciembre, ya a sabiendas de que la recuperación no iba por el camino deseado, el doctor del Real Betis, José Manuel Álvarez, compareció ante la prensa aportando el siguiente análisis: "No solo se queda en una simple herida. La desafortunada jugada con Amrabat genera una alta intensidad en el impacto hasta el punto que le rompe la piel. Hay una herida, pero la herida es por un traumatismo, por una contusión de alta intensidad. En el caso de Amrabat, solo provocó un hematoma; en el caso de Isco se abrió la piel. Pero no solo se genera esa herida en ese impacto, después del impacto se genera un edema importante en toda la pierna que desciende hasta el tobillo y genera una pequeña lesión intraarticular en la zona del cartílago. Eso es lo que ocurrió en el caso de Isco".

"Una vez que se le han retirado los puntos, hemos podido trabajar en camilla, pero no en campo y en gimnasio. Estamos trabajando en drenar el edema y sobre la movilidad del tobillo. Hemos detectado que le provoca dolor e inflamación cuando el jugador intenta correr y saltar. Hemos valorado las posibilidades terapéuticas y hemos decidido iniciar una serie de infiltraciones con factores de crecimiento. Será un proceso de recuperación más lento de lo que podíamos esperar. En un par de semanas evaluaremos y tomaremos decisiones, dependiendo del proceso", añadió.