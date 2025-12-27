En la Premier League alucinan con lo último de Unai Emery

Unai Emery sigue escribiendo una de las páginas más brillantes de su carrera como entrenador. El técnico vasco firmó este fin de semana una victoria de enorme prestigio de la mano del Aston Villa en Stamford Bridge, donde su equipo se impuso al Chelsea por 1-2 tras reponerse al tanto inicial de Joao Pedro, y alcanzó la duodécima victoria consecutiva en todas las competiciones, una racha que confirma el excelente momento del proyecto que lidera y que se mantiene a tres puntos del Arsenal, líder de la Premier League.

Cartel del final del partido que confirmó la victoria del Aston Villa en el campo del Chelsea. / ASTON VILLA

El triunfo en Londres no fue casual. El Aston Villa de Unai Emery mostró personalidad, carácter, orden táctico y una capacidad notable para competir en un escenario históricamente complejo. Supo resistir en los momentos de presión, fue eficaz en las áreas y manejó los tiempos del partido con la madurez de un conjunto que cree firmemente en su idea de juego. Sobre todo, gracias a un Watkins que está experimentando un estado de forma sobresaliente: salió desde el banquillo y anotó un doblete para poner patas arriba el estadio del oeste de Londres.

Proyecto ambicioso

Más allá del resultado, la victoria refuerza el impacto del técnico español, que ha logrado construir un bloque sólido, reconocible y competitivo ante rivales de primer nivel. Su Aston Villa no solo gana, sino que transmite convicción, equilibrio y una notable fiabilidad colectiva. Sin duda, un proyecto de primer nivel bajo el sello de un Unai Emery que no deja de sorprender a todos los aficionados del fútbol.