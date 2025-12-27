Vinícius y Vitinha: direcciones opuestas en el Real Madrid

El Real Madrid está cada vez más cansado de Vinícius JR. Sus desplantes y su pulso con Florentino Pérez para conseguir una renovación astronómica hacen que la relación entre ambas partes penda de un hilo. Más por parte del club que del jugador, quien habita es su propio mundo, sintiéndose impune y con el derecho de hacer todo lo que se le antoja.

Es por ello que el Madrid, mientras el brasileño va camino de tres meses sin ver portería, estadística impropia de, supuestamente, un futbolista de su talla, busca deshacerse de sus servicios por motivos diversos. Los más evidentes, su intrascendencia ofensiva y su particular carácter, inaguantable e irritable como pocas personalidades hay en el mundo.

Según la Cadena SER, el Real Madrid ya piensa estrategias no solo para quitarse del medio al ‘7’ blanco, sino también para reforzar su plantilla. Desde las oficinas del Santiago Bernabéu, tal y como apunta el medio en cuestión, pretenden ingresar 100 millones de euros por Vinícius con la intención de reinvertirlo. Sin embargo, no sería en ataque, sino en el centro del campo con un firme objetivo: Vitinha.

Paris Saint-Germain's Vitinha celebrates scoring his side's second goal during the Club World Cup group B soccer match between PSG and Atletico Madrid in Pasadena, Calif., Sunday, June 15, 2025. (AP Photo/Jae Hong) Associated Press/LaPresse. EDITORIAL USE ONLY/ONLY ITALY AND SPAIN / Associated Press/LaPresse / LAP

Objeto de difícil acceso

El Real Madrid sigue buscando un futbolista que llene el vacío que dejó la retirada de Toni Kroos. El jugador portugués es quien más se asemeja al alemán, aunque el futbolista del PSG tiene otros planes en mente según apuntó en una entrevista para el medio Abola: “Me gustaría que Guardiola me entrenara, pero me encanta el entrenador que tengo”, señaló.