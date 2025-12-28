Cancelo se marcha de Arabia y se postula como una opción para el mercado de invierno

En los próximos días arranca el mercado de fichajes invernal y los equipos que crean oportuno mejorar sus plantillas tendrán luz verde para hacerlo. Por los menos aquellos a los que el Fair Play se lo permita, algo que en el fútbol español no está tan claro.

Son varios los nombres de los futbolistas que se prevé que hagan las maletas en este mes de enero, algunos por estar muy codiciados y otros por no estar a gusto en su club actual, sea cual sea el motivo. Entre esos futbolistas está el exvalencianista Joao Cancelo, que parece tener las horas contadas en Arabia.

Según informa SPORT, el lateral portugués quiere salir del Al Hilal y de hecho está cerca de hacerlo. Según algunas informaciones, su técnico, Simone Inzaghi, no tiene previsto inscribirle en la lista de futbolistas para dipustar las competiciones locales a partir del mes de enero, por lo que su marcha del club árabe va a acelerarse.

Cancelo en el Valencia en la 14/15 / Valencia CF

Vuelta a Europa, opción más probable

La prioridad para Joao Cancelo es regresa al fútbol europeo tras un año y medio en la liga árabe. Su último club en Europa fue el Barça, donde estuvo cedido una temporada por el Manchester City. A sus 31 años, sigue sienod un futbolista muy codiciado, quizá no para los equipos de primer nivel europeo, pero sí para varios clubes que disputen la Champions.

Objetivo Mundial

Cancelo se lesionó a principios de temporada del tendón de la corva y ha estado de baja un tiempo. No ha jugado esta temporada e Inzaghi quiere apostar por los mismos extranjeros en el equipo que ha utilizado en la primera vuelta, por lo que el portugués no va a tener opciones de jugar si se queda en el Al Hilal. El luso quiere tener minutos para jugar el Mundial del verano de 2026, por lo que su prioridad será un equipo en el que le aseguren ser importante.

Cancelo puja con Belligham / EFE

La Premier y Portugal gana fuerza

Los clubes con mayor potencial económico, los de la Premier, y los de su casa, Portugal, son los que se han postulado como los más probables para llevarse cedido a Cancelo. La operación, sea con el club que sea, no debe ser muy compleja, puesto que el Al Hilal no tiene problema en asumir un porcentaje de la ficha. El agente del jugador, Jorge Mendes, ya está trabajando en su futuro.