FÚTBOL
Cristiano Ronaldo se marca una cifra de goles total en su carrera: "Estoy seguro de que llegaré"
Redacción
El portugués Cristiano Ronaldo, futbolista del Al Nassr de Arabia Saudí, dijo este domingo, durante los premios Globe Soccer 2025, que quiere alcanzar los 1.000 goles en su carrera y que está seguro de conseguirlo si le respetan las lesiones.
El jugador portugués suma 956 tantos en su carrera después de formar parte de clubes como Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y, ahora, el Al Nassr.
Cristiano, tras recibir el premio al mejor jugador de Oriente Medio por delante de Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) y Riyad Mahrez (Al-Ahli de Arabia Saudí), afirmó que todavía tiene "la pasión" y está "motivado" para seguir.
"Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir. No importa donde juegue, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegara la cifra que todos sabéis. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones", señaló.
Cristiano ya es el máximo realizador de la historia, por delante de Leo Messi y de Pelé, con 896 y 762 goles, respectivamente. Sin embargo, algunas cuentas atribuyen al brasileño más de 1200 goles. Es una controversia eterna.
- Nico González: 'Guardiola exige mucho, pero luego juegas casi de memoria y empiezas a disfrutarlo
- Desaparece, con tres de sus hijos, el entrenador del filial del Valencia CF Femenino, Fernando Martín
- El Valencia por minutos: de colista a la Champions
- El mensaje de Loquillo en el Roig Arena: 'Tenéis al mejor entrenador de Europa
- La Real Sociedad se mantiene en sus trece con Umar Sadiq
- David Villa, presente en el debut de su hijo en LaLiga FC Futures
- El Valencia - Partizan del martes 30 de diciembre en la Euroliga se retrasa media hora
- Marcelo: 'Tenía tripa, no fui un atleta. Siempre he disfrutado de mi vida, no he sido de gimnasios ni dietas estrictas