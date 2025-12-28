Unai Emery puede superar el mayor récord de la historia del Aston Villa

Este sábado el aston Villa consiguió escribir una de las páginas más doradas de su historia, una victoria por 2-1 frente al Chelsea en Stamford Bridge que pasará a los anales de la historia no solamente por el hecho de vencer a un rival del calibre de los 'blues', sino también porque supone la undécima victoria consecutiva de los villanos esta temporada bajo la batuta de Unai Emery.

Once partidos de forma consecutiva ganando es un récord que el club tenía desde 1914, hace más de cien años, y que había conseguido previamente en 1987. Otro fútbol. Desde entonces, semejante cifra agregada de triunfos era prohibitiva para un Aston Villa que no forma parte del Big Six y que en el fútbol actual, tan competitivo y en una Premier League con transatlánticos deportivos y económicos se antojaba imposible hallar tal nivel de regularidad. Hasta la llegada de Unai.

Remontada de entrenador

Los villanos estaban por detrás en el mercado cuando el colegiado decretó el descanso tras un tanto de João Pedro para los locales, dominadores del primer tramo del choque, que parecían dispuestos a parar el contador del equipo de Birmingham en 10. Sin embargo, el técnico español realizó cambios decisivos al inicio de la segunda parte: la entrada de Olie Watkins, Jadon Sancho y Amadou Onana reactivó al conjunto, que dio la vuelta al marcador con dos tantos de Watkins en el tramo final del partido. El ariete inglés sigue mostrándose diferencial.

Watkins después de marcar con el Aston Villa / Aston Villa

Este hito no es solamente un récord para el club, sino que encumbra la figura de Emery y pone de manifiesto el carácter transformador para la entidad que representó su llegada a Villa Park. Después de una dilatada trayectoria en los banquillos en la que ha ido sumando registros con el paso de las temporadas, puliendo errores y perfeccionando el método, Emery se encuentra en el cénit de su carrera, en el pico más alto de madurez y capacidad para trasformar equipos.

Figura clave en la transformación del Villa

Su estilo de juego, solvente y atractivo, ha convertido en las últimas campañas al Aston Villa en un equipo de autor y de referencia, volviendo a la Champions League y poniendo en jaque la hegemonía de seis equipos que parecían intocables. La racha de victorias, además, incluye encuentros tanto en la liga inglesa como en la Europa League, y ha situado al Villa en tercera posición en la tabla, a pocos puntos del liderato de Arsenal y muy cerca de los puestos de cabeza en el tramo decisivo de la primera vuelta. El prestigio nacionale internacional del que gozaron los villanos en tiempos pretéritos, con la conquista de la Champions incluida, está volviendo de la mano del expreparador del Valencia CF.

Desde que aterrizó en Villa Park, Emery no solamente le dio la vuelta al calcetín a nivel táctico, sino de mentalidad competitiva. Algo que no solamente se ha materializado en el campo, sino también en los despachos con un trabajo muy ambicioso y concienzudo en el mercado de fichajes, que está asentando al club en la zona alta.

Arteta, el escollo final

El récord está a un paso, pero no será sencillo. El Arsenal de Arteta, otro preparador vasco que triunfa en la Premier League, y el Emirates Stadium son la puerta que separa a Unai Emery y su Aston Villa de la gloria eterna.

El partido adquiere una dimensión enorme porque a ojos de la historia supondría el mayor récord de todos los tiempos, pero además en el corto plazo situaría al Villa igualado a puntos con el líder, confirmando más si cabe la candidatura del club a luchar por un objetivo que son palabras mayores: ganar la Premier League.