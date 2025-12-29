El hijo de David Villa marca al Real Madrid... ¡y se besa el escudo!

Hace unos pocos años David Villa maravillaba al mundo con las botas de tacos puestas y ahora ve a su hijo arrancar una carrera como futbolista que todavía está en sus primeros pasos. El Guaje disfruta desde la grada del torneo de LaLiga FC Futures en el que el Valencia ha caído en semifinales ante el Villarreal y en el que su hijo, Luca Villa, ha sido el gran protagonista de la otra semifinal. Un derbi por todo lo alto entre Atlético y Real Madrid en el que el hijo del asturiano ha anotado el 1-0.

Luca, el hijo del Guaje, ha demostrado durante este torneo tener una buena capacidad de golpeo con su pierna izquierda. Le gusta asociarse, el regate y además tiene buen sacrificio defensivo. Con el '7' a la espalda, el futbolista disfruta con el Atlético de Madrid, con el que se ha metido en la gran final del torneo. Y él ha sido uno de los responsables de que así fuera. Con un latigazo fantástico con la zurda, el hijo del exjugador del cuadro rojiblanco y del Valencia, entre otros, ha anotado el 1-0 y rápidamente se ha besado el escudo y ha gritado de alegría mientras sus compañeros corrían a abrazarle.

Directo a la final

Justo en el último minuto de partido, el Real Madrid empataba el duelo y llevaba el partido a los penaltis, donde se ha impuesto gracias a la soberbia actuación del meta del cuadro rojiblanco. Este mismo lunes a las 19:00 se disputará el duelo definitivo por el título con el Villarreal y el Atlético jugándose el campeonato a una sola carta.

El Valencia cayó en semifinales

Valencia CF y Villarreal CF se vieron las caras en las semifinales de la FC Futures . Las mejores canteras luchan por alzarse con el prestigioso torneo, pero en la final no podrá estar el conjunto valenciano tras caer en los penaltis. Un palo a la madera por parte valencianista y un golazo a lo Panenka del lado groguet, sentenciaron la suerte tras terminar el tiempo reglamentario con empate a uno.