Prandelli, opción para el banquillo ante la crisis de resultados

La ACF Fiorentina afronta uno de los capítulos más difíciles de su historia reciente en la Serie A italiana. La derrota por 1-0 ante el Parma en la jornada 17, decidida por un gol de Oliver Sørensen al inicio de la segunda mitad, dejó al equipo toscano nuevamente sin puntos y claro colista de la clasificación con apenas 9 unidades tras 17 partidos disputados. A pesar de dominar gran parte del juego y acumular hasta 23 disparos a portería, la falta de efectividad en el último tramo condenó a los “Viola” y subraya la delicada situación del club.

La temporada de Fiorentina ha estado marcada por altibajos y un rendimiento muy por debajo de las expectativas previas. Después de una goleada ilusionante por 5-1 ante Udinese en diciembre, que parecía apuntar a una posible recuperación, la escuadra dirigida por Paolo Vanoli ha vuelto a mostrar carencias defensivas y ofensivas que la mantienen en zona de descenso.

De Gea, en su debut con la Fiorentina / FIORENTINA

Una de las principales preocupaciones es la incapacidad del equipo para convertir dominio en resultados: pese a crear oportunidades, la falta de gol en partidos clave y las imprecisiones en ataque han sido una constante, dejando a Fiorentina con la peor campaña en mucho tiempo.

Plantilla con nombres reconocidos

A nivel individual, el club cuenta con futbolistas de perfil interesante pero que no han logrado ser decisivos de manera regular en este tramo de la temporada:

Moise Kean, delantero con experiencia en la Serie A y conocido por su olfato goleador, ha sido uno de los nombres más importantes del equipo, aunque su impacto esta campaña ha sido irregular. Sorprende por otra parte ver cómo Dzeko (con casi 40 'palos') o Kouame se quedan incluso sin minutos en esta plantilla.

Albert Guðmundsson y Moise Kean han sido de los jugadores con más presencia ofensiva, tratando de aportar creatividad y goles en un ataque que ha tenido dificultades para concretar.

Moise Kean jugando un partido con la Fiorentina / Daniel Molina

En el centro del campo, Nicolo Fagioli y Rolando Mandragora aportan experiencia y dinámica, pero aún no han conseguido estabilizar el juego violeta con regularidad. En defensa, nombres como Mattia Viti y Marin Pongračić han sido piezas habituales, aunque la fragilidad defensiva continúa siendo un desafío. A pesar incluso de que David De Gea es uno de los porteros de la competición.

Con apenas una victoria en lo que va de temporada, la Fiorentina encara los próximos compromisos con el objetivo urgente de sumar puntos que permitan alejarse de la amenaza de descenso. La afición, que mantiene una pasión histórica por su equipo pese a la frustración del momento, se mantiene expectante ante posibles cambios de rumbo, ya sea en la forma de competir o en decisiones estratégicas de la dirección técnica.

Posible vuelta de Prandelli como técnico o con rol directivo

En algunas fuentes y rumores de mercado se habla de un posible regreso de Prandelli, quien se retiró hace años de los banquillos, a la Fiorentina si el club decide cambiar de entrenador durante la temporada. La hipótesis que más se repite es un contrato hasta final de temporada, para aportar experiencia y liderazgo, mientras que nombres como Sarri o Spalletti se considerarían más bien para el verano.

También existen rumores más amplios que vinculan a Prandelli con roles directivos o de supervisión técnica, especialmente en el fútbol base o como figura de equilibrio dentro del proyecto viola.

Cesare Prandelli, en una rueda de prensa en su etapa en el banquillo del Valencia. / SD

Prandelli ya fue entrenador de la Fiorentina en el pasado, y su figura sigue siendo muy respetada entre los aficionados y dentro del entorno del club gracias a su primera etapa exitosa. Sin embargo, también tuvo una segunda experiencia que terminó con su dimisión por motivos personales en 2021.