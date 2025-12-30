El doctor Ripoll preocupa a los béticos con los plazos de lesión de Isco

Las alarmas llevan encendidas en el Real Betis desde que Isco chocó con su compañero Amrabat en un partido de Europa League y tuvo que marcharse cojeando. Desde entonces ha pasado un calvario que, de momento, durará unos meses más hasta poder regresar a la competición. Las últimas declaraciones de Pedro Luis Ripoll, prestigioso traumatólogo, de hecho, apoyan esa idea de que todavía falta tiempo para volverle a ver vestido de corto.

El médico fue entrevistado en el programa El Larguero y señaló que dada la lesión sería un "pronóstico excelente" que el jugador pueda estar de regreso en un plazo de entre dos y tres meses, por lo que la afición del Betis ya sabe a que atenerse aunque hubiera preferido tenerle mucho antes de regreso.

La explicación de la lesión

Ripoll, de hecho, dio una explicación de por qué los ligamentos del tobillo son un asunto tan sensible: "Son más preocupantes las lesiones en tobillos que en rodillas porque producen bastante más dolor…”, ponía el médico de manifiesto en su intervención, que exponía que la articulación del tobillo está recibiendo carga todo el tiempo, lo que puede "entorpecer" la recuperación por la constante carga que recibe el cartílago.

Tres meses, siendo un escenario optimista, es un 'palo' para las aspiraciones deportivas del Betis. El centrocampista malagueño no solamente es el líder creativo del equipo de Manuel Pellegrini desde la parcela ancha, sino que su influencia va mucho más allá de los números, hecho que obliga a otros futbolistas de la medular a dar un paso hacia adelante.

El infortunio de su choque con Amrabat

La historia de esta lesión se remonta al día del desafortunado choque con Amrabat. En una acción fortuita, Isco sufrió un fuerte impacto que afectó directamente a su tobillo. Desde ese instante, las sensaciones no fueron buenas. El futbolista tuvo que retirarse visiblemente dolorido y las primeras exploraciones ya apuntaron a un problema más serio de lo que parecía en un primer momento. Con el paso de los días llegaron las pruebas médicas, el diagnóstico definitivo y la confirmación de que el Betis perdía a uno de sus pilares durante un periodo prolongado.

Desde entonces, el club ha optado por la prudencia y el silencio, mientras Isco iniciaba un proceso de recuperación marcado por la cautela. Las palabras de Ripoll vienen a reforzar esa línea: el tobillo, por su complejidad y por el dolor que genera, exige tiempos y cuidados que no admiten atajos. En Heliópolis, la preocupación se mezcla con la esperanza.

Comunicado oficial del Real Betis

Isco Alarcón se ha sometido en la tarde de hoy a una artroscopia en su tobillo derecho. Inicialmente, el jugador siguió un tratamiento conservado con infiltraciones de factores de crecimiento. Sin embargo, tal como estaba previsto en caso de evolución negativa, el jugador junto al doctor Leyes y los servicios médicos del Real Betis han decidido de forma consensuada adelantar el proceso terapéutico y realizar en el día de hoy una limpieza articular en la zona afectada. El plazo de recuperación dependerá de su evolución.