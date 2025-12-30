Iñaki Williams: “Jugar en Arabia es una mierda”
El capitán del Athletic cuestiona el torneo en Jeddah, habla de su futura paternidad y defiende a Valverde mientras el equipo se prepara para un enero clave entre Liga, Copa y Supercopa
El Athletic Club arranca enero con un calendario intenso y desafíos dentro y fuera del campo. Este sábado se enfrenta a Osasuna en LaLiga y, apenas dos días después, partirá hacia Jeddah para disputar la Supercopa de España contra el Barcelona. Un viaje que ha generado comentarios claros y contundentes de su capitán, Iñaki Williams.
“Jugar en Arabia es una mierda”, afirmó sin rodeos el delantero rojiblanco, expresando su rechazo al hecho de que la Supercopa se celebre de manera habitual fuera de España. Sus palabras reflejan la incomodidad de los jugadores con un formato que aleja al Athletic de su afición y del entorno que lo identifica.
Críticas al formato y al escenario de la Supercopa
Williams considera que disputar el torneo en Arabia resta valor al desplazamiento de los seguidores y convierte a un club como el Athletic en un equipo extraño para un público desconocido. “Un gran desplazamiento de los aficionados es prácticamente imposible”, señaló, subrayando la pérdida del ambiente competitivo y emocional que caracteriza a estas citas.
Paternidad y la posibilidad de no viajar
Este inicio de año se cruza con un acontecimiento personal importante para Iñaki: será padre por primera vez esta misma semana. El delantero reconoció que dejar a su mujer y a su hijo recién nacido no es fácil. “Dejar a mi mujer y mi hijo aquí es una faena”, comentó, aunque dejó claro que no ha solicitado ser liberado del viaje. “Estoy a disposición del club e intentaré hacer la mejor Supercopa posible”, aseguró.
Apoyo total a Valverde
Williams también defendió con firmeza a Ernesto Valverde frente a las críticas externas. “Me cuesta entenderlo. El equipo está al 1.000 con él”, afirmó, recordando que Valverde es quien devolvió al Athletic a lo más alto y subrayando la plena conexión entre cuerpo técnico y jugadores.
Parón navideño y la mirada en la Copa
El delantero destacó que el descanso navideño fue necesario para desconectar y recargar energías de cara a un enero decisivo. Además, no pierde de vista la Copa del Rey, un objetivo que sigue muy presente en el vestuario. “Queremos volver a conseguir ese título”, dijo, manteniendo la filosofía de ir “a lo bajini”, como en la última conquista.
Enero se presenta, así, como un mes de retos deportivos y personales, donde el Athletic tendrá que combinar compromisos internacionales, Liga y Copa, mientras sus jugadores defienden su identidad y compromiso con el club. Por su parte, Iñaki Williams, de 31 años, afronta este tramo de la temporada con la experiencia de ser uno de los referentes del Athletic. Su contrato actual termina en junio de 2028, consolidando su vinculación a largo plazo con el club y su papel como líder dentro y fuera del campo.
