Roberto Carlos (52 años) fue al hospital a una prueba en la pierna y se queda ingresado tras una operación de corazón

No todos los futbolistas se cuidan como deberían. Y todavía menos los que colgaron las botas años atrás. De todas formas, la genética manda mucho y sea como fuere, el corazón le ha dado un serio toque a Roberto Carlos, leyenda del Real Madrid y uno de los mejores laterales de la historia del fútbol.

El brasileño, de 52 años, ha sido ingresado en un hospital de su país tras serle detectado un problema de corazón. Y eso que acudió al hospital para realizarse una simple prueba médica por un pequeño trombo en la pierna. Menos mal que una cosa llevó a la otra y le detectaron, mediante una resonancia, que parte de su corazón funcionaba con problemas. Según el diario 'As', el embajador del Real Madrid debía someterse a la intervención para colocarle un catéter, algo teóricamente sencillo, pero que se alargó cerca de tres horas. Aunque en observación, se encuentra fuera de peligro.

Histórico de LaLiga

Roberto Carlos es considerado por muchos el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos junto a otras estrellas como Maldini o Marcelo y una de las grandes leyendas históricas del Real Madrid. Destacó por su potencia física, su recorrido constante por la banda y un golpeo de balón que marcó una época, especialmente en acciones a balón parado.

Marcelo, uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol, no destacó por cuidar su "tripa" / SD

Llegó al Real Madrid en 1996 procedente del Inter de Milán y permaneció en el club blanco durante once temporadas, hasta 2007. En ese periodo se convirtió en un futbolista indiscutible y en uno de los rostros más reconocibles del equipo, tanto por su velocidad como por su potencia de disparo en las faltas. Superó los 500 partidos oficiales y fue una pieza estructural de aquel Real Madrid que dominó Europa a finales de los '90 y principios de los 2000.

Volvió al fútbol tras tres años retirado

Tras su salida del Santiago Bernabéu, pasó por Fenerbahçe, Corinthians, Anzhi e incluso unos meses, tras tres años retirado, por el Delhi Dynamos.