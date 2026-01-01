El Elche 'pone' a su gran perla en el mercado

El Elche está siendo uno de los mejores equipos en la presente temporada. Con un equipo reconocible, un juego atractivo y buenos resultados, el cuadro de Eder Sarabia está llamando la atención de propios y extraños. Y uno de los futbolistas que más está llamando la atención es Aleix Febas, futbolista que en la cantera del Madrid apuntaba a ser uno de los jugadores del futuro en España, pero que no ha sido hasta esta temporada 2025/26 y ya con 29 años, cuando está desplegando el mejor fútbol de toda su carrera.

Acompañado por Marc Aguado en el centro del campo, la presencia de los laterales yendo hacia zona interior, el juego atractivo sacando el balón jugado, y la presión alta, permiten a Febas ser uno de los futbolistas del curso. De hecho es uno de los futbolistas que más faltas recibe en lo que llevamos de campeonato.

Sarabia mirando a Pedro Bigas. / EFE

Con ese contexto, no es para nada habitual que un jugador tan importante en un equipo en Primera acabe contrato en seis meses y eso es precisamente lo que sucede en el equipo del Martínez Valero. Febas ha llegado a enero con la posibilidad de hablar con cualquier club en vistas a cambiar de camiseta el próximo mercado de verano, algo que supondría un golpe complicado para Eder Sarabia, ya que cambiar esa pieza se antoja casi imposible.

En cualquier caso, la mejor noticia es que el Elche va a disfrutarlo como mínimo todo lo que resta de LaLiga 25/26 y a partir de ahí que sea lo que tenga que ser.

Temporada ilicitana

Tras regresar a la élite tras su ascenso la temporada anterior, el Elche ha logrado asentarse en la parte media de la tabla, ocupando posiciones tranquilas (actualmente alrededor del 9º puesto en La Liga) y superando la simple lucha por la permanencia, que suele ser el objetivo para los equipos ascendidos.

El equipo dirigido por Sarabia ha demostrado una notable solidez, especialmente como local en el Martínez Valero, donde ha obtenido resultados importantes y rara vez ha cedido derrotas. A nivel general, el Elche ha sido competitivo frente a rivales de mayor entidad, consiguiendo empates valiosos —como un 2-2 ante el Real Madrid— y puntos frente a equipos como la Real Sociedad o el Sevilla, aunque en el caso de estas dos entidades sí es cierto que su temporada es muy discreta.

Sarabia, entrenador del mes

El arranque de temporada fue tan destacable que Sarabia fue nombrado Entrenador del Mes de LaLiga en septiembre, un premio que refleja la buena dinámica del equipo en sus primeras jornadas, con resultados consistentes y estilo de juego definido.