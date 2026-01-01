Maresca se va del Chelsea enfrentado con la directiva

El primer día del año ha traído un relevo en uno de los principales banquillos del fútbol mundial. El Chelsea y Enzo Maresca han acordado rescindir con efecto inmediato el contrato que les unía hasta 2029. Una decisión que, en realidad, ha sido tomada por el técnico italiano, enfrentado desde hace semanas con una parte de la directiva.

El Chelsea ha anunciado el cese en un escueto comunicado, en el que especifica que tanto Maresca como el club consideran que el cambio de entrenador es la mejor decisión para que el equipo enderece el rumbo en lo que resta de temporada. El anuncio llega dos días después de que el Chelsea empatara contra el Bournemouth, en medio de una racha negativa que mantiene al club londinense a 15 puntos del líder de la Primer League, el Arsenal.

El Mundial y la Conference

Hace menos de seis meses, el Chelsea celebraba por todo lo alto su pionero triunfo en el Mundial de Clubs. Primer campeón por siempre y un trofeo que daba sentido al multimillonario proyecto de Todd Boehly, el magnate que tomó el relevo del ruso Roman Abramovich en la propiedad del club londinense.

Un poco antes, el club 'blue' había levantado la Conference League tras ganar al Betis en la final. Dos trofeos que no han conseguido dar estabilidad al proyecto de Maresca, que firmó como entrenador en mayo de 2024, sustituyendo a Mauricio Pochettino.

El Chelsea no ha anunciado quién será su nuevo entrenador, en una nueva etapa que arrancará este domingo con la visita al Manchester City. Precisamente, en las últimas semanas Maresca había sonado como futuro relevo de Guardiola, en caso de que el entrenador catalán deje la entidad mancuniana al final de esta temporada.

