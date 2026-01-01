El Metz FC anuncia que el canterano Dos Santos está entre los heridos de la tragedia de Crans Montana

El FC Metz, club que marcha colista en la Ligue1, ha informado con profunda consternación que su canterano Tahirys Dos Santos, jugador de 19 años del club y originario de Mont-Saint-Martin, resultó gravemente herido durante el incendio ocurrido en el interior de un pub de Crans-Montana (Suiza) en la celebración de Nochevieja. Por el momento, el triste balance de la tragedia en tierras suizas es de al menos 40 fallecidos, en su mayoría jóvenes, y 115 heridos.

El joven jugador fue trasladado por avión a Alemania, donde recibe atención médica especializada. El club se ha mostrado conmocionado por el suceso y asegura que todos los miembros de la entidad —dirigentes, entrenadores, jugadores y personal— están unidos enviando su apoyo y solidaridad a Tahirys en estos momentos difíciles.

Tragedia en Suiza por el incendio en un bar de una estación de esquí. / ALESSANDRO DELLA VALLE / EFE

El FC Metz también expresó su respaldo a la familia del jugador y trabaja junto a las autoridades médicas para facilitar su regreso al hospital de Mercy, cerca de su hogar, tan pronto como sea posible.

Se informará de cualquier novedad significativa sobre la evolución de su estado de salud. Mientras tanto, el club ha pedido respeto por la privacidad del jugador y su familia durante este delicado momento. Tahirys es jugador del filial y del equipo sub-19 del Metz.

Comunicado del Metz

Este es el comunicado íntegro que ha emitido el Metz:

"El FC Metz lamenta anunciar que Tahirys Dos Santos, jugador de la base del club, originario de Mont-Saint-Martin, resultó herido durante el incendio ocurrido en Crans-Montana (Suiza) en la noche de Fin de Año. Gravemente quemado, el joven Grenat de 19 años fue trasladado en avión a Alemania, donde actualmente recibe atención médica.

Profundamente afectados por esta noticia, los dirigentes, jugadores, entrenadores y empleados del club se muestran consternados y unen sus pensamientos para enviar todo su apoyo a Tahirys en estos momentos en los que lucha contra el dolor.

El club también desea transmitir su total respaldo a su familia, y trabaja, en colaboración con las autoridades médicas, para facilitar el traslado de Tahirys al hospital de Mercy, cerca de su hogar.

Se comunicarán novedades sobre Tahirys en caso de evolución significativa de su estado de salud. Mientras tanto, el FC Metz solicita a todos respetar la privacidad de Tahirys y su familia".