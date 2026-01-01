Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primer día de enero, primer fichaje para Emery

El Aston Villa anuncia la contratación del joven extremo brasileño Alysson de 19 años procedente de Grêmio

Anuncio oficial del fichaje de Alysson por el Aston Villa.

Hugo Ferrer

València

Primer día del año y primer fichaje para Unai Emery en el Aston Villa. El club inglés ha hecho oficial un acuerdo para el fichaje del extremo Alysson procedente del Grêmio y una de las mayores promesas del fútbol brasileño. El fichaje (Apucarana, Brasil; 2006) ha sido fruto de dos meses de seguimiento por parte de la secretaría técnica y se ha cerrado en torno a 12 millones de euros.

Así lo ha anunciado al club inglés a través de sus redes sociales: "El Aston Villa se complace en anunciar el fichaje del brasileño Alysson, de 19 años, procedente del Grêmio. Un joven y prometedor extremo, Alysson se formó en la cantera del club de Porto Alegre y debutó en julio de 2024. Alysson se convirtió en un fijo del Grêmio, disputando 34 partidos de liga la temporada pasada ¡Bienvenido, Alysson!".

Alysson se ha despedido del Gremio a tavés de sus redes sociales: "Fueron 10 años vistiendo esta camiseta, aprendiendo, equivocándome, creciendo y soñando. Llegué aquí con 9 años y Grêmio me enseñó mucho más que fútbol: valores, responsabilidad y amor por este club y su increíble afición. Llevo cada persona, cada momento y cada enseñanza conmigo, a donde vaya. ¡Siempre con Grêmio!".

Emery con Alysson

Emery con Alysson / ASTON VILLA

"Hoy dejo el club por la puerta grande y con la certeza de que siempre llevé la camiseta con el cuerpo y con el alma. Que este no sea un adiós, sino un hasta pronto. Estaré siempre alentando a Grêmio, donde quiera que esté", finalizó.

