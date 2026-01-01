Primer día de enero, primer fichaje para Emery

Primer día del año y primer fichaje para Unai Emery en el Aston Villa. El club inglés ha hecho oficial un acuerdo para el fichaje del extremo Alysson procedente del Grêmio y una de las mayores promesas del fútbol brasileño. El fichaje (Apucarana, Brasil; 2006) ha sido fruto de dos meses de seguimiento por parte de la secretaría técnica y se ha cerrado en torno a 12 millones de euros.

Así lo ha anunciado al club inglés a través de sus redes sociales: "El Aston Villa se complace en anunciar el fichaje del brasileño Alysson, de 19 años, procedente del Grêmio. Un joven y prometedor extremo, Alysson se formó en la cantera del club de Porto Alegre y debutó en julio de 2024. Alysson se convirtió en un fijo del Grêmio, disputando 34 partidos de liga la temporada pasada ¡Bienvenido, Alysson!".

Alysson se ha despedido del Gremio a tavés de sus redes sociales: "Fueron 10 años vistiendo esta camiseta, aprendiendo, equivocándome, creciendo y soñando. Llegué aquí con 9 años y Grêmio me enseñó mucho más que fútbol: valores, responsabilidad y amor por este club y su increíble afición. Llevo cada persona, cada momento y cada enseñanza conmigo, a donde vaya. ¡Siempre con Grêmio!".

Emery con Alysson / ASTON VILLA

"Hoy dejo el club por la puerta grande y con la certeza de que siempre llevé la camiseta con el cuerpo y con el alma. Que este no sea un adiós, sino un hasta pronto. Estaré siempre alentando a Grêmio, donde quiera que esté", finalizó.

