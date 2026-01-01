Ramos, protagonista inesperado en la compra del Sevilla FC

El proceso de venta del Sevilla FC podría dar un giro inesperado con la irrupción de Sergio Ramos como principal protagonista. El ex-defensa internacional y dos veces jugador del club ha presentado una oferta en firme para hacerse con la propiedad del equipo nervionense, respaldado por un potente grupo de inversores, en un momento en el que la venta estaba en punto muerto.

La posible adquisición llega tras el retroceso del fondo estadounidense que hasta ahora lideraba la puja por la mayoría accionarial. Ese grupo, que inicialmente habría ofrecido más de 3.400 millones de euros por las acciones, habría rebajado su propuesta tras analizar en profundidad las cuentas y la deuda del club —incluso dejando la operación en torno a 2.700 euros por acción o retirándose de facto— lo que ha paralizado el proceso.

Sergio Ramos, en su presentación como nuevo jugador de Rayados de Monterrey / Miguel Sierra / EFE

Según fuentes cercanas a las negociaciones, la propuesta de Ramos supera las que hasta ahora habían recibido los máximos accionistas, compuestas por los miembros de la familia Carrión, Castro, Guijarro y Alés, propietarios de la mayor parte del capital del Sevilla FC. La oferta liderada por el ex-central camero incluye un grupo inversor con recursos suficientes para poner sobre la mesa una de las cantidades más altas registradas en este proceso de venta.

Sergio Ramos con el Sevilla FC / EFE

Ramos, de 39 años, tiene un vínculo histórico con el club aunque la realidad es que antes de su vuelta había sido incluso pitado en varias ocasiones: debutó en la primera plantilla sevillista en 2003 y regresó al equipo andaluz en la temporada 2023-24 antes de finalizar su etapa como jugador profesional con otras experiencias futbolísticas.

Reacción de accionistas y próximos pasos

La llegada de la oferta ha provocado expectación en el Consejo de Administración del Sevilla FC. La pausa en las negociaciones con el grupo estadounidense ha creado un escenario donde Ramos aparece como una opción viable para desbloquear la venta, frente a otras propuestas locales como la denominada “Tercera Vía”, impulsada por empresarios sevillanos.

No obstante, fuentes próximas al club advierten que en operaciones de este tamaño nada puede darse por seguro y que los próximos días serán clave para evaluar la respuesta de los actuales accionistas y determinar si la oferta de Sergio Ramos finalmente prospera.