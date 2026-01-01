Xavi Hernández, candidato muy fuerte al banquillo del Chelsea

Xavi Hernández vuelve a aparecer en el radar de los grandes clubes europeos. Según informa el Daily Mail, el exentrenador del FC Barcelona es una de las opciones que maneja el Chelsea para ocupar su banquillo, en un contexto de inestabilidad deportiva y búsqueda de un nuevo proyecto a medio plazo en Stamford Bridge tras el despido de Maresca este día 1 de enero de 2026.

La posible llegada de Xavi a la Premier League reabre el debate sobre su etapa en el Barcelona, marcada por un balance irregular en las competiciones europeas. Pese a conquistar títulos nacionales, el técnico catalán no logró trasladar ese dominio al escenario continental, quedando eliminado de forma prematura en la Champions League en varias temporadas y sin alcanzar las rondas decisivas que el club exigía.

La comparación con Hansi Flick ha ganado peso en este análisis. El técnico alemán ha obtenido mejores resultados en general, tanto en términos de impacto inmediato como de solidez táctica, reforzando la percepción de que Xavi quedó un escalón por debajo en la élite europea. Este contraste ha alimentado las dudas sobre su idoneidad para liderar proyectos que aspiran a competir al máximo nivel internacional. De hecho, el de Flick es un Barcelona que juega un gran fútbol y el de Xavi era todo lo contrario.

En ese contexto, el interés del Chelsea aparece como una apuesta arriesgada. El club londinense busca estabilidad y resultados en una liga extremadamente exigente, y el pasado europeo de Xavi, aún bajo escrutinio, será uno de los principales puntos de análisis si su candidatura avanza. Mientras tanto, el técnico español espera una nueva oportunidad para demostrar que su propuesta puede triunfar más allá del Camp Nou y, especialmente, en el escenario europeo que se le resistió.

En Inglaterra se convertiría en el quinto técnico de los 20 clubes de la Premier League siguiendo a Guardiola (Manchester City), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) y Andoni Iraola (Bournemouth).

Guardiola (Manchester City)

El Manchester City ha vivido un curso exigente bajo la dirección de Pep Guardiola, donde las expectativas de títulos se han visto condicionadas por lesiones y una transición deportiva. La ausencia prolongada de piezas clave como Rodri, fuera por lesión durante gran parte de la temporada, afectó seriamente el rendimiento del equipo en momentos decisivos. Pese a ello, el City logró mantener un nivel competitivo y acumuló uno de los mejores promedios de puntos por partido de la liga, situándose cerca de los líderes gracias a su capacidad de recuperación y gestión táctica. Guardiola ha valorado positivamente la resiliencia de sus jugadores y la adaptación a las adversidades, aunque aún persiste la búsqueda de un trofeo que reafirme su reinado en Inglaterra.

El surrealista consejo de Guardiola a Xabi Alonso: "No meará colonia" / EFE

El City sigue siendo un aspirante serio al título, con acercamientos a la cima del campeonato, pero todavía por detrás de algunos rivales más regulares. La recuperación de lesionados y la inversión en refuerzos durante el mercado invernal serán claves para sus opciones de cara al tramo decisivo del calendario. Este mismo jueves, el cuadro citizen disputa un encuentro contra el Sunderland que en caso de ganar le colocaría a solo dos puntos del actual líder, el Arsenal. Eso demuestra que a pesar de algunas ausencias y de ese cambio generacional que está viviendo el Manchester City, Guardiola mantiene el nivel 'top' que le ha llevado a conseguir tantos éxitos.

Mikel Arteta (Arsenal)

El Arsenal de Mikel Arteta ha protagonizado una de las campañas más sólidas de los últimos años. El equipo londinense cerró el año en el liderato de la Premier League, con cinco puntos de ventaja y demostrando un estilo dominante tanto en fases defensivas como ofensivas. La victoria por 4-1 ante el Aston Villa consolidó aún más su posición, exhibiendo un fútbol intenso, bien estructurado y con eficacia en ambas áreas.

Mikel Arteta en rueda de prensa / EFE

La consistencia de los gunners ha sido una de las notas destacadas de la temporada: mezcla de juventud y técnico fino en momentos claves, con Arteta como arquitecto principal de un proyecto que busca el título que se les ha escapado en las últimas campañas.

Unai Emery (Aston Villa)

Bajo las órdenes de Unai Emery, el Aston Villa ha dado un salto de calidad importante. El club de Birmingham se ha consolidado en la parte alta de la tabla (tercero en la Premier League), a pesar de competir contra plantillas de mayor presupuesto e historia reciente europea. La racha de victorias que llegaron incluso a marcar un récord para el club antes de enfrentarse al Arsenal puso al Villa como un animador inesperado en la pelea por el título y los puestos europeos.

Emery con Alysson / ASTON VILLA

La derrota ante el Arsenal no desluce el trabajo de Emery, cuyo equipo ha mostrado carácter y solidez defensiva. El técnico español ha sido una pieza clave para que el Villa aspire a su mejor clasificación histórica en décadas, consolidando su idea de juego intenso y disciplinado.

Andoni Iraola (Bournemouth)

Por último, Andoni Iraola continúa en su tercera temporada al mando del Bournemouth, un club que ha experimentado un crecimiento notable desde su llegada. Aunque el Bournemouth no lucha por el título, su rendimiento ha sido consistente y respetado en la liga, integrando un estilo ofensivo atractivo y competitividad frente a equipos de mayor cartel.

Andoni Iraola, entrenador del Bournemouth, en una imagen del pasado verano. / EUROPA PRESS

Iraola ha logrado consolidar al Bournemouth en la mitad alta de la tabla, evitando las zonas de descenso y ganándose elogios dentro y fuera de Inglaterra por el progreso del equipo. Su labor ha provocado incluso especulaciones en la prensa sobre su posible salto a un club de mayor envergadura en el futuro. Es cierto que en estos momentos no está en una buena racha, pero la confianza en el entrenador español es total.