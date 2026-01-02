El camino de Wenger que quiere seguir Mikel Arteta

La sequía del Arsenal sin ganar la Premier League es una losa que ha pesado durante años a todos los entrenadores, jugadores y directivos del conjunto gunner. Al propio Arsene Wenger le costó mucho después del equipo de 'Los Invencibles' replicar el éxito. Su pupilo y sucesor Mikel Arteta parece dispuesto a coger ese legado y conseguir lo que el club lleva años ambicionando.

Arteta, que lleva al frente del primer equipo desde diciembre de 2019, llega a la recta decisiva del campeonato con la misma aspiración que animó al legendario técnico francés hace más de dos décadas: convertir al Arsenal en campeón de liga tras varias campañas de consolidación. Y lo quiere hacer precisamente siguiendo el camino que en su momento trazó el preparador francés.

Subcampeones antes de la gloria

El técnico vasco ha visto a su equipo terminar subcampeón de la Premier League en las tres últimas temporadas, un patrón sorprendentemente similar al de Wenger, quien también fue capaz de rehacerse de puestos altos sin título antes de levantar la liga primero en la campaña de 1997-98 y posteriormente consolidarse como una fuerza dominante en el fútbol inglés.

A principios de siglo, además, se calcó la racha actual del Arsenal con tre subcampeonatos consecutivos hasta tocar metal, una dinámica que este Arsenal persigue en busca de alcanzar la gloria eterna dos décadas después.

Los paralelismos entre ambos proyectos no son casuales. Arteta, exjugador gunner y discípulo del estilo wengeriano, ha internalizado la filosofía de apostar por un fútbol basado en la posesión, el desarrollo de jóvenes talentos y una estructura sólida, dándole un cariz más moderno por el cambio en las exigencias del fútbol.

Obligados a crecer por el Liverpool y el City

No obstante, el contexto competitivo actual es más exigente: la hegemonía del Manchester City en la última década ha elevado el listón en una Premier en la qu esolamente el Liverpool ha podido ponerlo en duda, obligando a Arteta a moldear un Arsenal capaz de responder a los dos transalánticos, aunque de momento sin éxito en la lucha por el primer puesto porque siempre alguno de los dos ha estado mejor.

Wenger, una inspiración

Wenger, quien pasó 22 años al frente del Arsenal y ganó tres títulos de liga, incluidos los legendarios de 2003-04, sigue siendo una figura de referencia en Londres. Arteta ha reconocido, de hecho, que mantiene contacto con el francés para compartir reflexiones sobre la gestión de la temporada y las claves para resistir la presión en la fase final del campeonato.

Equipos de Leyenda | Los 'Invencibles' de Wenger / SD

Con el Arsenal actualmente en la pelea por el título y con la afición gunner soñando con recuperar la gloria perdida desde 2004, Arteta se inspira en la trayectoria de Wenger para creer que es el momento idóneo en la historia para que los gunners se lleven el gato al agua.