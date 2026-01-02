Sarabia-Marcelino, lucha de estilos desde la admiración en las ruedas de prensa

Derbi valenciano por todo lo alto en el Martínez Valero. El Elche CF, invicto esta temporada en casa defiende su racha como local en el duelo autonómico de la Comunitat Valenciana ante un Villarreal CF en los puestos de arriba de la tabla que busca reaccionar tras despedir el año 2025 con tres derrotas consecutivas. Este viernes han hablado los dos entrenadores. Eder Sarabia y Marcelino García Toral: dos estilos diferentes desde la máxima admiración del uno hacia el otro como han demostrado este viernes ambos en sus ruedas de prensa oficiales.

"El Villarreal nos va a exigir y a mostrar el equipo que somos. Marcelino es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol español", dijo el ilicitano. "Es un entrenador con muy buenas ideas, que tuvo una experiencia importante junto a Quique Setién y que ahora, como primer entrenador, está demostrando su valía. Sus equipos tienen una personalidad definida, apuestan por un fútbol alegre y asociativo y han ido alternando situaciones defensivas para ser más eficientes", contestó el amarillo.

Sarabia

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, afirmó este viernes que el Villarreal, próximo rival del conjunto ilicitano, será un adversario "exigente" por el alto nivel de sus jugadores y de su técnico, por lo que el partido servirá para mostrar "el equipo que somos".

El técnico vasco aseguró en una rueda de prensa que el duelo autonómico de este sábado reúne "muchos condicionantes" para que se viva un día "bonito y especial" en el estadio Martínez Valero.

"Es época navideña, está el nivel que estamos mostrando en casa y nos visita uno de los mejores equipos de Europa", señaló Sarabia, que deseó que el Elche pueda estar "a la altura" de lo "mucho" que le va a exigir el Villarreal.

El entrenador indicó que su equipo ha regresado en buen estado del parón navideño y recordó que el mes de diciembre fue "un poco duro" para el Villarreal, en alusión a las eliminaciones en la Liga de Campeones y la Copa, si bien precisó que está firmando una temporada "histórica", especialmente en la Liga.

"Tienen bajas, pero también capacidad para presentar una buena alineación y contar con un banquillo de garantías", explicó Sarabia, que definió a Marcelino García, técnico del Villarreal, como "uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol español".

"Solo tengo palabras de agradecimiento, porque en mi etapa en la cantera del Villarreal aprendí mucho en lo futbolístico, aunque había cosas que no eran de mi modelo. Un entrenador evoluciona y va incorporando aspectos de los mejores", argumentó el vizcaíno.

En cuanto al desarrollo del encuentro, Sarabia intuyó que el Elche puede tener algo más la posesión, aunque advirtió de que el Villarreal se siente cómodo en ese escenario.

"Puede parecer que lo dominas, pero es capaz de generar una ocasión de gol en tres segundos, porque es un equipo vertical espectacular", aseguró el entrenador, que añadió que el conjunto castellonense maneja todos los registros ofensivos.

Sarabia restó importancia a la clasificación, con su equipo más cerca de Europa que del descenso, y admitió que comenzar el año con una victoria es casi más importante para el entorno que para el vestuario.

"Nos centramos en desarrollar lo que queremos, sin sentirnos inferiores a nadie y con la capacidad de competir ante cualquier equipo", comentó el técnico, que pronosticó un partido "duro", aunque confió en "mantener la imbatibilidad en casa".

Marcelino

El entrenador asturiano del Villarreal, Marcelino García Toral, afirmó este viernes que su equipo debe recuperar la "eficacia" en defensa y la "contundencia" en ataque para retomar la buena dinámica de resultados.

"La diferencia entre diciembre y el resto de la Liga es que no fuimos ni eficaces ni contundentes en las áreas", explicó en la rueda de prensa el técnico, que achacó los malos resultados al exigente calendario y al cansancio acumulado por sus jugadores.

"El descanso nos puede venir bien", añadió Marcelino, que precisó que en ataque era complicado "sostener" los buenos números firmados por el equipo en la primera parte de la competición.

El preparador, que recupera para el partido a los defensas Mouriño y Foyth, aseguró que el equipo, una vez superado el mes de diciembre, afronta el encuentro ante el Elche "ilusionado" por comenzar el año con una victoria en un campo "difícil" y ante un rival "que está haciendo bien las cosas".

Marcelino agradeció las palabras de elogio de su homólogo en el Elche, Eder Sarabia, que lo definió como uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol español.

"Le agradezco sus palabras. Es un entrenador con muy buenas ideas, que tuvo una experiencia importante junto a Quique Setién y que ahora, como primer entrenador, está demostrando su valía", señaló en alusión a sus etapas en el Andorra y el Elche.

"Sus equipos tienen una personalidad definida, apuestan por un fútbol alegre y asociativo y han ido alternando situaciones defensivas para ser más eficientes", apostilló el técnico asturiano, que auguró un futuro "esperanzador e ilusionante" para Sarabia.

El entrenador del Villarreal confirmó que contará este sábado con cuatro jugadores del filial en la convocatoria y destacó la imbatibilidad del Elche como local esta temporada, además de recordar que el conjunto ilicitano ha marcado siete goles y no ha recibido ninguno en sus dos últimos partidos.

Marcelino reconoció que el estadio del Elche no se le ha dado históricamente bien a su equipo, aunque confió en mantener el pleno de victorias ante rivales que no disputan competición continental.

"Ellos no han perdido en casa, pero nosotros hemos logrado buenos resultados fuera", comentó.

El técnico valoró la actual puntuación de su equipo, con 35 puntos, y señaló que el objetivo es alcanzar los 40 antes de finalizar la primera vuelta.

Marcelino deseó suerte a Altimira y Solomon, jugadores que han abandonado la entidad en el mercado de invierno, y agradeció su "profesionalidad y actitud de respeto" durante su etapa en el club.