El CD Castellón tumba a la SD Huesca en el fortín del SkyFi Castalia (4-1)

Junto a la calle Huesca se alza el fortín del SkyFi Castalia, también conocido como el jardín de Pablo. Allí juegan a fútbol once muchachos, arropados por miles de orelluts, y convencidos de pelear por lo máximo. Las órdenes las da, junto al banquillo, Pablo Hernández. Con él, el CD Castellón encadena cinco victorias como local y suma seis de las posibles siete. Con él, el equipo local empezó el 2026 goleando al Huesca (4-1), con tres goles en media hora y con la capacidad para sufrir y sentenciar en inferioridad numérica. Con él, un ciudad entera siente que es obligatorio soñar a lo grande este año.

En el primer partido del 2026, el Castellón se adueñó del partido desde el principio. Manejó la pelota y el territorio. Fue amplio, con Mabil y Alcázar estirando la lona, y profundo, activando el ventilador del intercambio posicional en los pasillos interiores. Por si fuera poco, pronto añadió contundencia en el área. El 1-0 llegó de penalti y el penalti nació en una de esas jugadas que se ensayan. Apertura a Mabil, conducción y centro raso a la llegada de Pablo Santiago, lanzado en diagonal hacia el corazón del área. Camara recogió el balón rechazado para maniobrar y arañar un penalti por una mano de Toni Abad que el árbitro interpretó punible. Desde los 11 metros, Cala aseguró el disparo.

Los jugadores del CD Castellón, muy contentos con el triunfo de mucho mérito en A Coruña / LaLiga

Era el minuto 9 y aun antes del cuarto de hora el propio Cala rozó el segundo gol con un tirazo de diestra que se acercó al palo. Como fuere, el 2-0 no tardó en subir al marcador en una jugada que mostró por qué el Castellón fue a buscar a Ronaldo Pompeu y Fabrizio Brignani a los laberintos de Italia. Como el penalti del 1-0, Camara había forzado la falta del 2-0. Siempre en el alambre, el guineano siguió produciendo. A la media hora de juego, se vistió el traje de asistente. Robó un balón a la zaga del Huesca y lanzó un ataque veloz que culminó, con calma y precisión, Pablo Santiago.

Antes del 3-0, en otra dinámica jugada de ataque, el poste y el portero habían negado los goles de Cala y Camara, después de una pared fina de Mabil con Pablo Santiago. El SkyFi Castalia gozaba en un lógico ambiente de fiesta, pero el Huesca merodeó la puerta para advertir de que el partido no estaba cerrado. De hecho, Alberto salvó dos goles bajo palos. El primero a Kortajarena y el segundo a Pulido (minutos 34 y 38). Los dos nacieron en algunas desconexiones de los orelluts, a modo de recordatorio. El Castellón, que había caído en la tentación de correr quizá más de la cuenta, bajó revoluciones a la contienda antes del descanso.

Los futbolistas del Castellón festejan el gol que acabó dando el triunfo ante Las Palmas / KMY ROS

La segunda mitad comenzó con cambios visitantes. Jon Pérez Bolo, el entrenador del Huesca, trató de cambiar la inercia de la tarde, consciente de que el Castellón seguía abriendo rendijas. En una de ellas, a la hora de partido, el Huesca afiló el colmillo. El 3-1 llegó a pelota parada, en una acción parecida al 2-0 de Brignani. En esta ocasión, Sielva lució golpeo y Pulido poderío aéreo. Matthys pospuso el gol con una estirada, pero Sergi Enrich embocó a la red el rechace esquinado.

Pugna de balón en el Andorra - Castellón / LALIGA

Cuando descontó el Huesca, ya tenía Pablo Hernández preparados los cambios. Gere relevó a Ronaldo en la media y Mamah a Mabil en la banda derecha. Con todo, el Huesca siguió acumulando pelotas paradas. Después de una de ellas, Camara perdonó la sentencia con una mala definición tras una contra perfecta de Cala y Pablo Santiago. De inmediato, Lucas Alcázar vio la segunda amarilla y el albinegrismo se temió lo peor. Sin embargo, el equipo del dato también tiene corazón. Pablo Hernández cosió la defensa con Salva Ruiz y el Castellón marcó el 4-1 en el minuto 74. Otra vez Camara estuvo en el meollo. Gerenabarrena recogió un toque de cabeza del delantero y arrambló con todo para rasgar la defensa y superar al portero a las bravas.

El gol de Gere ayudó a sobrellevar el tramo final, porque el Huesca, en superioridad numérica, no dejó de intentarlo, sobre todo a pelota parada. El Castellón inyectó energía desde el banquillo con Tincho y Jakobsen y se ordenó en campo propio, con el capo Alberto liderando la tarea defensiva. Además, donde no llegó la defensa apareció Matthys para tapar los intentos del Huesca y abotonar la victoria y apuntalar el fortín de Castalia, el jardín de Pablo.