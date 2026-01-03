CRÓNICA: El Villarreal CF se dispara en LaLiga ante un gran Elche CF

Elche y Villarreal. Dos equipos de ‘la terreta’ que, dentro de sus pretensiones, están dando una cara sobresaliente en la competición liguera. El Elche CF es la revelación indiscutible de LaLiga EASports: un juego atrevido, con ganas de plantar cara y demostrar que merece estar en la zona alta de la tabla. El Villarreal CF, un equipo que viene apaleado por sus resultados negativos, pero que indiscutiblemente esta haciendo una buena temporada en la competición doméstica. En este caso los locales harían un partido más que meritorio, pero la gran efectividad y el saber aguantar de los groguets decantaría la balanza para el Submarino.

Arrancó el partido y la calidad individual, en este caso del conjunto amarillo, destacó por encima de todo. El protagonista fue Mikautadze que, arrancando desde el medio del campo, se la dejó a Alberto Moleiro en el costado izquierdo, buen pase y gol del canario que sigue sumando números con la elástica amarilla. En menos de diez minutos el Submarino ya ha metido el primer zarpado. Se estrenaba el luminoso y los de Eder Sarabia tenían que remar con todo el partido por delante, pero esto no iba a acabar aquí.

Los de Marcelino no dejaron respirar a los ilicitanos que, aunque con un juego atrevido, no conseguían generar ocasiones reales de gol, y eso iba a pasar factura. Minuto 12 y llegaría el fichaje récord del Villarreal CF para aumentar la ventaja: Tras un robo de Nicolas Pepe, el balón llegaría al costado derecho de la portería local, donde estaba Mikautadze para hundirla al palo largo de Iñaki Peña. El georgiano está de dulce. Asistencia y gol del ‘9’ groguet para poner distancia en el Martínez Valero.

La situación del Elche CF era ciertamente frustrante. Los de Eder Sarabia jugaban bien pero no conseguían los más importante: los goles. El buen juego ilicitano no estaba teniendo frutos, sin embargo, un destello de calidad lo cambiaría todo. En concreto un fogonazo de nacionalidad portuguesa. Fue Martim Neto que, en una jugada casi perdida, consiguió girarse de espaldas, perfilarse y colocar un balón al palo izquierdo de Ruiz Junior. Jugadas que explican por que el Elche CF es el equipo revelación de la temporada. 1-2, la afición franjiverde aprieta y el Elche saca las garras.

Un partido que comenzó con dos goles en 12 minutos del 4º clasificado de la competición, llega al descanso con este mismo conjunto arrinconado ante un juego atractivo a la vez que incisivo. El Villarreal CF tenía que darle una vuelta al esquema planteado porque ya no le estaba surtiendo efecto y el Elche CF tenía que seguir por la misma línea.

Saber ser dominado

El ambiente era de remontada. El Elche CF, aunque con menos incisión que en los últimos compases de la primera mitad, seguía generando ocasiones y el Villarreal CF estaba más dubitativo que nunca en el encuentro. De hecho, prueba de esto es el error del hasta ese momento salvador del equipo, Giorgi Mikautadze. El georgiano la tuvo en el 50’ con un balón picado contra el portero, sin embargo, no tuvo la misma fortuna que en su gol contra el Getafe.

Los minutos pasaban y con ellos aumentaba la tensión entre ambos conjuntos. La prueba de esto llego en el 65’ tras un encontronazo entre Comesaña y Febas que propició una tangana en el centro del campo. Triple amarilla para Comesaña, Febas y Bigas. Subía la temperatura en el Martínez Valero.

Sin embargo, esta temperatura iba a coger un tono amarillo. Tras gran parte de la segunda mitad siendo dominado, con más de un 78 % de posesión franjiverde, el equipo de Marcelino demostró porque es un equipo vertical y su ubicación en la tabla. Minuto 82’ y gol del más inesperado: Alfonso Pedraza. El lateral groguet avanzó con todo por el costado izquierdo y, a trompicones todo sea dicho, coló el esférico con un toque suave en la portería de Iñaki Peña.

Con menos de 10 minutos para que se acabe el tiempo reglamentario, el Submarino sentenció el partido. No con el juego más atractivo ni vistoso, de hecho, fue dominado por el rival pero supo aguantar, ser paciente y aprovechar sus ocasiones. Pese a esto, el resultado no refleja fielmente el transcurso del encuentro y el conjunto ilicitano puede irse satisfecho con el trabajo realizado.