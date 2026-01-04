Comunicado oficial: El Torrent CF explota contra los árbitros con una queja formal al CTA

El Torrent CF ha explotado contra el estamento arbitral y con razones. El club solicita equidad, igualdad y respeto arbitral en un momento clave de la temporada. El comunicado oficial del club adjunta imágenes del último partido y de acciones anteriores que evidencian los errores arbitrales sufridos. Este el comunicado que ha emitido al club:

Desde el Torrent Club de Fútbol solicitamos públicamente al Comité Técnico de Árbitros equidad, igualdad y respeto hacia un club con 104 años de historia, que se está jugando mucho en una situación deportiva compleja y exigente.

La pasada temporada ya nos vimos gravemente perjudicados por errores arbitrales groseros que condicionaron de forma directa un posible ascenso a Primera Federación. Lejos de corregirse, esta dinámica continúa en la presente temporada, acumulando decisiones que nuevamente están cayendo siempre en contra del Torrent CF, como el claro penalti no señalado esta última jornada.

Exigimos que no se nos prive de lo que legítimamente nos corresponde, que se aplique el reglamento y no el criterio ya que por decisiones injustas e incomprensibles que están teniendo un impacto negativo evidente en lo deportivo, nos vemos gravemente perjudicados.

Confiamos en que estas situaciones no se repitan y que el respeto, la justicia y la igualdad sean los pilares del arbitraje en una competición tan exigente.