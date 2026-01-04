Las dudas de Luis de la Fuente con Joan García para la Selección

Luis de la Fuente se ha ganado el suficiente crédito en la selección española como para tomar decisiones incluso polémicas en vistas a las convocatorias, pero hay un caso que le puede explotar en las manos por muchos motivos, entre ellos el rendimiento del propio protagonista, el de su competencia y el club para el que juega. Ese es el caso de un Joan García que seguramente será uno de los mejores porteros del mundo en estos momentos, que ha dado muchos puntos al cuadro culé en la presente temporada y que en su último duelo ante el Espanyol se convirtió en una de las grandes figuras. Sobre todo por el contexto de presión al que se enfrentaba tras abandonar la entidad perica en verano para marcharse al eterno rival.

El nivel de Joan García

Joan García ya fue uno de los mejores porteros la temporada pasada en LaLiga con el Espanyol, pero como sucede en estos casos, los seleccionadores acostumbran a jugársela menos con equipos que no ocupan las primeras plazas de LaLiga. De hecho, Joan mereció esa llamada y eso habría provocado que su cláusula de rescisión habría sido 5 millones más alta, lo que habría dejado un mayor botín en el cuadro perico, pero eso no sucedió.

Barcelona's goalkeeper Joan Garcia, top, clears the ball during the Spanish La Liga soccer match between RCD Espanyol and Barcelona in Barcelona, Spain, Saturday, Jan. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) / Joan Monfort / AP

En cualquier caso, la realidad es que Joan García ha seguido haciendo lo que hacía en el Espanyol, pero ahora en el Barcelona e incluso con paradas de todavía mayor valor. Una de ellas la que hizo en el derbi con una mano espectacular a cabezazo de Pere Milla y que seguramente entra en el top de atajadas del año (como otra que hizo Dmitrovic en el mismo encuentro). Por ese nivel del propio jugador, la realidad es que la llamada de la selección sería lo más justo y eso puede llegar en la siguiente convocatoria. Además hay que contar otro tema de fondo: el nivel de Unai Simón.

El nivel de Unai Simón

Unai Simón fue sin duda uno de los jugadores más importantes de España en la Eurocopa que conquistó hace tan solo dos años. Un nivel constante, con grandes paradas, con juego de pies y con una tranquilidad que contagiaba al resto. El gran problema es que el Unai Simón de esta temporada está lejos de ofrecer esa seguridad y este año ya van unos cuantos goles en los que sale en la foto. Lo mismo sucede con otro portero que ha ido con La Roja y ese es el caso de Remiro, que tampoco está afortunado.

Unai Simon of Athletic Club in action during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Getafe CF at San Mames on October 25, 2025, in Bilbao, Spain. AFP7 25/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Athletic Club v Getafe CF - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por su parte, David Raya sí está siendo uno de los mejores del mundo y su temporada en el Arsenal está siendo un auténtico lujo, lo que abre el debate de si Unai Simón acaba en el banquillo quién debería ocupar su lugar. Joan García o David Raya sería lo más justo, mientras que Robert Sánchez espera de fondo con un nivel irregular en el Chelsea, aunque siendo titular indiscutible.

Luis de la Fuente y sus declaraciones

"Tenemos a cinco o seis de los mejores porteros del mundo, pero tampoco nadie habla de Robert Sánchez, o de Leo Román. Y Joan Garcia, evidentemente. Tenemos porteros fantásticos en España, fantásticos", señaló hace no mucho el técnico de La Roja, dejando claro que se antojaba muy complicado que el portero del FC Barcelona recibiera una llamada para defender la portería de la selección.

Eso sí, todo apunta a que si Unai Simón continúa a este nivel y Joan García tiene una temporada exitosa en el FC Barcelona, el relevo se considerará algo natural y será el elegido para defender la portería de España en el próximo Mundial.