Mauro Arambarri se pone en el mercado

Mauro Arambarri ha dado un paso relevante en su carrera deportiva. El centrocampista uruguayo del Getafe ha tomado la decisión de cambiar de agencia de representación y, a partir de ahora, estará vinculado a Lian Sports, un movimiento que no ha pasado desapercibido en el mercado futbolístico y que suele interpretarse como un indicio de decisiones importantes a corto o medio plazo. En ocasiones para mover el mercado en busca de una salida y en ocasiones para cambiar el talante negociador de cara a una posible renovación.

En el fútbol profesional, los cambios de agencia de representación rara vez son casuales. Habitualmente van aparejados a dos escenarios muy concretos: la búsqueda de un nuevo equipo o el inicio de negociaciones para una renovación contractual en condiciones distintas a las actuales. En el caso de Arambarri, el contexto invita a pensar que el futbolista podría estar valorando un cambio de aires tras varias temporadas siendo una pieza clave en el conjunto azulón. Su nivel le podría abrir las puertas de equipos que aspiren a objetivos mucho más ambiciosos de los que puede pelear vestido como azulón y está en un momento decisivo de su carrera para tomar decisiones.

Mauro Arambarri of Getafe CF and Giacomo Raspadori of Atletico de Madrid compete for the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Atletico de Madrid at Coliseum de Getafe stadium on November 23, 2025, in Getafe, Spain. AFP7 23/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Getafe CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Muchas temporadas en Getafe

El centrocampista uruguayo se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del Getafe en las últimas temporadas. Su impacto, de hecho, va mucho más allá de las propias estadísticas: liderazgo, regularidad, capacidad de sacrificio y un notable peso en el equilibrio del centro del campo han convertido a Arambarri en un futbolista capital, especialmente por la química que tiene con José Bordalás. Incluso en momentos colectivos complicados, su rendimiento ha sido clave para conseguir permanencias e incluso en su momento para embarcarse en la aventura europea.

29 años, momento de tomar decisiones

Precisamente ese nivel sostenido en el tiempo es el que puede explicar este movimiento estratégico. A sus 29 años, Arambarri se encuentra en una etapa capital de su carrera, en la que un salto deportivo o un contrato acorde a su rol y trayectoria resultan opciones lógicas. Lian Sports, agencia con amplia presencia en el fútbol europeo, podría jugar un papel determinante en la exploración de nuevas oportunidades.

Temporada mayúscula

Durante la presente temporada Mauro Arambarri ha sido una pieza clave en el esquema del Getafe, combinando su habitual intensidad defensiva con aportes ofensivos que han marcado la diferencia en varios días. En LaLiga 2025-26, el mediocampista uruguayo ha disputado 17 partidos y ya ha anotado 2 goles, además de registrar cifras destacadas en tareas de recuperación y duelos, con un promedio de más de 2 entradas (tackles) por partido y una tasa alta de duelos en el suelo ganados, lo que refleja su importancia tanto para frenar al rival como para iniciar transiciones desde zona media del campo.

Además de su contribución defensiva, las estadísticas muestran que Arambarri participa de manera activa en la generación de juego y el equilibrio del equipo: completa cerca del 77 por cien de sus pases y ha sido fundamental en la recuperación de posesión, aspectos que refuerzan su valor en el rol de mediocentro.