El Chelsea prepara una ofensiva millonaria por Vinicius Jr

El Chelsea estudia dar un golpe de efecto en el mercado de fichajes con una propuesta histórica por Vinícius Júnior. Según ha informado The Guardian, el conjunto londinense estaría preparando una oferta cercana a los 135 millones de libras para hacerse con los servicios del extremo del Real Madrid, en una operación que sacudiría el panorama futbolístico europeo.

Vinicius saluda a Xabi Alonso en el cambio durante el Real Madrid - Betis. / AP

De acuerdo con la información del diario británico, el internacional brasileño no atraviesa su mejor momento en la capital española y todavía no ha alcanzado un acuerdo para ampliar su contrato, vigente hasta junio de 2027. Esta situación genera inquietud en el club blanco, que podría verse obligado a valorar una venta para evitar el riesgo de perder a una de sus grandes estrellas sin contraprestación económica en el futuro.

Vinicíus, en el entrenamiento del Real Madrid de este sábado. / AFP7 vía Europa Press

¿Nuevo entrenador y nuevo crack?

El interés del Chelsea llega en un contexto de profunda reestructuración deportiva en Stamford Bridge, donde la llegada inminente de un nuevo entrenador no sería el único gran movimiento. La posible salida de Vinícius abriría además un escenario clave para el Real Madrid, que contaría con una inyección económica considerable para reforzar su plantilla.

Enzo Maresca deja el Chelsea. / DAVID CLIFF / EFE

Por ahora, el entorno del futbolista guarda silencio y desde el Santiago Bernabéu no se han pronunciado oficialmente. Sin embargo, la falta de avances en la renovación y el supuesto malestar del jugador convierten a Vinícius Júnior en uno de los nombres propios del próximo mercado de fichajes.