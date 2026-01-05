Joao Cancelo, cerca de volver a LaLiga

El FC Barcelona, actual líder de LaLiga EA Sports, busca maniobras en el mercado invernal para reforzar su plantilla. La baja de Andreas Christensen, cuyo informe de cuatro meses de baja debe presentar antes del 9 de enero el informe médico del danés si quiere utilizar el 80% de su ficha para fichar, en un contexto en el que Flick admite que la defensa necesita refuerzos, le abre la puerta al polivalente lateral portugués Joao Cancelo, con capacidad para jugar tanto por izquierda por derecha, después de transmitirle su deseo al Al-Hilal de volver a Europa y centrar su foco de regreso en el club culé, con el Inter de Milan tras su pista y con la firme intención de unirlo a sus filas.

Según Fabrizio Romano, el conjunto azulgrana está en la carrera por su incorporación, sobre todo, ante el deseo del luso de volver a la que fue su casa a lo largo de la campaña 23-24. Hansi Flick está de acuerdo en una operación que se basará en una cesión, pero con el club árabe abonando un porcentaje del salario del futbolista. En el club azulgrana eran conscientes de que no estaban en condiciones de afrontar un traspaso, ni tampoco una cesión asumiendo íntegramente el coste de su salario. Por eso, la insistencia y la proactividad de Cancelo han sido claves para desbloquear y acelerar las negociaciones.

La propuesta enviada por el conjunto culé, según Fabrizio Romano en Jijantes, pasaría por cubrir alrededor de 5 millones de euros brutos. Unas cifras que en Arabia estarían dispuestos a aceptar, aunque allí se había deslizado que el Al Hilal pretendía ingresar al menos el 60% del sueldo del jugador. Cancelo percibía 15 millones de euros por temporada, lo que implicaría que por el medio curso restante cobraría 7,5 millones libres de impuestos. Su llegada al Barça por esos cinco millones brutos supondría, en la práctica, un ingreso para el futbolista cercano a los 3 millones netos por esta media temporada.

João Cancelo, quien se dio a conocer en LaLiga tras su paso por el Valencia CF, es un lateral de talento exuberante, técnicamente dotado y con una vocación ofensiva poco común para su posición. Diestro, aunque capaz de rendir también por el costado zurdo, se caracteriza por su conducción limpia, su capacidad para romper líneas desde atrás y una calidad en el último pase más propia, incluso, de un centrocampista creativo. Su juego se apoya en la inteligencia táctica para ocupar zonas interiores, el descaro para asumir riesgos y una personalidad que le empuja a tener protagonismo constante con balón, incluso a costa de cierta irregularidad defensiva. Unos rasgos que, pese a estar en una liga menos exigente como la saudí, no solo no han disminuido, sino que le han permitido tener un billete de vuelta a Europa.

Culé durante la 23-24

La etapa de Cancelo en el FC Barcelona estuvo marcada por luces y sombras. Llegó como una solución de alto nivel para ambos laterales y ofreció un rendimiento notable, especialmente en el primer tramo de la temporada 23-24, donde fue decisivo con goles, asistencias y una clara mejora en la salida de balón del equipo. Encajó bien en la idea de Xavi Hernández tanto por el costado como de interior, aportando profundidad y creatividad, aunque con el paso de los meses, su impacto fue algo más intermitente y sus carencias defensivas quedaron más expuestas en partidos de máxima exigencia. Aun así, dejó la sensación de ser un futbolista diferencial, capaz de elevar el nivel colectivo cuando su influencia ofensiva era sostenida, y abandonó el Barça dejando un buen recuerdo ante sus aficionados debido a su sentimiento hacia el club.