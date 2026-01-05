Quién es Lennart Karl, la perla del Bayern de Múnich que es pretendido por el Real Madrid

Lennart Karl es, sin discusión, el nombre propio del fútbol alemán en este momento. Con solo 17 años, el joven talento del Bayern de Múnich ha irrumpido con una fuerza inusitada en la élite europea, convirtiéndose en una de las grandes sensaciones de la temporada y en un futbolista llamado a marcar una época. Su impacto ha sido tan inmediato como profundo: goles decisivos, actuaciones estelares en la Champions League y una madurez impropia de su edad han disparado su cotización y despertado el interés de los grandes clubes del continente.

La baja de Jamal Musiala abrió una puerta que Lennart Karl no solo atravesó, sino que derribó por completo. Bajo la dirección de Vincent Kompany, el canterano bávaro se ha ganado la confianza del cuerpo técnico y el cariño de la afición del Allianz Arena, que ya lo ve como una de las piedras angulares del proyecto futuro del Bayern.

Un récord histórico en la Champions League

Karl no ha tardado en dejar su huella en la máxima competición continental. De hecho, ya es historia viva del torneo: se convirtió en el primer jugador menor de edad en marcar en tres partidos consecutivos de la Champions League, un logro que resume su capacidad para rendir en los escenarios más exigentes.

Su rendimiento europeo no se queda ahí. Esta misma temporada ha sido elegido MVP en varios partidos de Champions, confirmando que no se trata solo de una promesa, sino de una realidad competitiva. A nivel estadístico, sus números impresionan aún más: seis goles y dos asistencias con apenas 17 años, cifras que lo colocan entre los talentos más productivos de Europa en su franja de edad.

La joya del Bayern que enamora a la grada

El Allianz Arena ya corea su nombre. Karl combina calidad técnica, visión de juego y una personalidad arrolladora que lo hacen destacar incluso rodeado de estrellas consagradas. Su capacidad para asumir responsabilidades en momentos clave ha sorprendido tanto a propios como a extraños, y explica por qué el Bayern se apresuró a blindarlo con un contrato hasta 2028.

Karl celebra un tanto en Bundesliga / EFE

Desde el club bávaro transmiten calma y confianza. Son conscientes de que tienen entre manos a un futbolista diferencial, alguien sobre quien construir un proyecto a largo plazo y que puede marcar el futuro del equipo durante la próxima década.

La confesión que sacude Alemania

Sin embargo, la tranquilidad se vio alterada este fin de semana por unas declaraciones inesperadas. Durante una visita al club de fans del Bayern en Burgsinn, localidad cercana a Frammersbach —su ciudad natal—, Lennart Karl sorprendió a todos confesando, micrófono en mano, su pasión por el Real Madrid.

En un ambiente distendido y rodeado de amigos y aficionados, el joven futbolista respondió sin rodeos a la pregunta de un seguidor sobre si soñaba con algún club más allá del Bayern. Eso sí, pidió discreción antes de hablar, una petición que no tardó en romperse: “Espero que quede entre nosotros. El Bayern es un club muy grande. Es un sueño jugar aquí, pero algún día quiero ir al Real Madrid. Ese es mi club soñado, pero esto queda entre nosotros”. Las palabras no han pasado desapercibidas y han generado un intenso debate en Alemania sobre el futuro de la nueva perla bávara.

Un sueño blanco que viene de lejos

La admiración de Lennart Karl por el Real Madrid no es algo reciente. Se remonta a junio de 2018, cuando apenas tenía 10 años. Tal y como reveló el periodista Sebastian Leisgang, amigo de la familia, en su podcast ‘Y ahora deportes’, Karl llegó a realizar una prueba con el conjunto blanco.

El joven talento superó varias fases de selección regional en Alemania, pasando por Aschaffenburg y Memmingen, lo que le valió una invitación para viajar a Madrid y entrenar en el Santiago Bernabéu. Finalmente, el acuerdo no se concretó, pero aquella experiencia dejó una huella imborrable en el jugador.

El sueño del Mundial con Alemania

Más allá de los clubes, Lennart Karl también piensa en grande con la selección. Ante sus seguidores, confesó otro de sus grandes objetivos: estar en el próximo Mundial con Alemania a las órdenes de Julian Nagelsmann. “Claro que me encantaría ir. Tengo que rendir bien y luego veremos si al final funciona. Ir a un Mundial a los 17 años sería algo especial. Estoy trabajando muy duro y espero tener la recompensa”, explicó.

Con contrato en vigor, números de estrella y una proyección descomunal, Lennart Karl representa el presente y el futuro del fútbol europeo. El Bayern de Múnich disfruta hoy de su explosión, mientras el Real Madrid aparece en el horizonte como ese sueño que el propio jugador no ha podido o (querido) ocultar. A sus 17 años, Karl ya no es solo una promesa: es una realidad que amenaza con dominar el fútbol continental durante muchos años. Y su historia, apenas, acaba de empezar.