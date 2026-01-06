Duro revés para Pep Guardiola: dos lesiones importantes en el Manchester City

Golpe de grandes dimensiones para el Manchester City y para Pep Guardiola. El club anunció este martes que Joško Gvardiol deberá pasar por el quirófano a causa de una lesión en la tibia. El defensa croata se lesionó durante el encuentro del pasado fin de semana frente al Chelsea, que acabó 1-1, y tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 51.

En el comunicado, la entidad skyblue explicó que la intervención quirúrgica se llevará a cabo esta misma semana y que, tras ella, se concretará el plazo de baja, aunque las primeras estimaciones apuntan a una ausencia cercana a las seis semanas. El propio Gvardiol quiso enviar un mensaje de ánimo a través de sus redes sociales: “Es un momento difícil, pero no me define. Sé quién soy y de dónde vengo. Trabajaré cada día para volver más fuerte. Me levantaré de nuevo, mejor que nunca”.

Mientras, Rúben Dias se ha lesionado y será baja en el Manchester City durante varias semanas tras el partido del domingo ante el Chelsea (1-1). El defensa portugués sufrió una lesión en los isquiotibiales y, según confirmó Pep Guardiola, estará fuera de los terrenos de juego entre cuatro y seis semanas.

También confirmó esta noticia Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al duelo contra el Brighton: "Estará fuera durante mucho tiempo…". El City tiene en estos momentos a tres centrales lesionados, Ruben Dias, John Stones y el propio Gvardiol, lo que ha propiciado que el club recupere al canterano Max Alleyne, que estaba cedido esta temporada en el Watford.

"Estoy muy contento con la plantilla que teníamos en la pretemporada y con la actual. Deseamos que Josko Gvardiol y Ruben Dias vuelvan pronto, y también John Stones, y los jugadores de la Copa África puedan volver y superar este momento y esta época", expresó Guardiola.

Pep Guardiola, durante su partido número mil entre el City y el Liverpool. / AGENCIAS

Piezas clave en el City

Gvardiol llegó al Manchester City en 2023 como una apuesta estratégica de Guardiola por un defensa total. El club asumió un traspaso elevado (alrededor de 90 millones de euros) con la idea de sumar no solo a un central, sino a un jugador capaz de adaptarse a distintos roles en la retaguardia. Tras una adaptación breve, el croata se consolidó como lateral izquierdo híbrido, clave en la salida de balón y en la presión tras pérdida. Su potencia, lectura táctica y capacidad para atacar el espacio le dieron peso inmediato en el sistema.

En poco tiempo, Gvardiol se ha consolidado como un hombre clave en el sistema del técnico español, aportando equilibrio entre defensa y construcción desde atrás, algo que encaja a la perfección con el estilo exigente del City. Hoy es un fijo para Guardiola, útil tanto para cerrar partidos como para dar profundidad y agresividad en fases ofensivas. Motivo por el cual su lesión trastoca los planes de un Manchester City inmerso en la pelea por la Premier League.

Rubén - M.City / EFE

Mientras, Rúben Dias aterrizó en el Manchester City en septiembre de 2020 procedente del Benfica por una cifra cercana a 68 millones de euros más unos 3,6 millones en variables, lo que lo situó entre los defensas más caros que ha pagado el club en su historia y uno de los fichajes más importantes de Guardiola en esa ventana.

Desde su llegada, el central portugués se convirtió en un pilar del proyecto de Pep Guardiola, no solo por su calidad técnica y lectura de juego, sino por su liderazgo y solidez defensiva. Su impacto fue inmediato: ayudó a estabilizar la defensa de un equipo que había sufrido altibajos, y su influencia se reflejó en una menor cantidad de goles encajados y mejores resultados cuando él estaba en el once titular. Además, recientemente renovó su contrato hasta 2029.