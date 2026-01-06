El Sevilla cierra su primer fichaje

El Sevilla FC continúa trabajando en su mercado invernal para mejorar la plantilla esta temporada. Ya lo avisó Matías Almeyda en la última rueda de prensa tras la dura derrota ante el Levante: "Los que estamos acá somos los que vamos a luchar. Si podemos reforzar es un beneficio, pero si no se puede, no hay excusa". Entre esa lista de deseos todo hace indicar que llegue la próxima temporada Juan Iglesias, lateral derecho del Getafe, según ha adelantado Mateo Moretto.

Juan Iglesias esta temporada. / EFE

En un Sevilla inmerso en pleno proceso de venta de la sociedad a la que se ha sumado Sergio Ramos en los últimos días, el club está obligado a continuar con la filosofía de fichar a futbolistas veteranos que lleguen libres- como el caso de Alexis o Azpilicueta-, cedidos con opción a compra - Vlachodimos o Mendy- o jugadores que acaben contrato para aprovechar oportunidades de bajo riesgo y alto rendimiento.

En esa tesitura, la directiva de Antonio Cordón ha visto con buenos ojos la incorporación de Juan Iglesias. El lateral de 27 años, que termina contrato en verano, ha llegado a un acuerdo total con la entidad nervionense para las próximas cuatro temporadas aunque llegará la próxima campaña, según detalla Mateo Moretto.

Juan Iglesias, fiabilidad y recorrido para el lateral derecho del Sevilla

Juan Iglesias (Valladolid, 1998) llegó al filial del Getafe en la temporada 2019-20, pero su crecimiento fue tan sostenido como rápido. A mediados del curso siguiente ya se había integrado de forma habitual en el primer equipo, entonces dirigido por José Bordalás, hasta convertirse en uno de los futbolistas más utilizados por el técnico alicantino, compartiendo la titularidad con Nyom.

En el Getafe ha demostrado oficio, lectura del juego y resistencia física, de la mano de Bordalás. Es competitivo en el uno contra uno, fiable en defensa y con capacidad para incorporarse al ataque sin desordenar al equipo, aunque no es su principal virtud.

Iglesias llegaría como agente libre al Sevilla FC en junio. Su perfil encaja en lo que busca Cordón para la banda derecha tras la posible salida de Juanlu o Carmona para sacar plusvalías el próximo mercado. Es un lateral de rendimiento inmediato, que conoce LaLiga a la perfección. En definitiva, un movimiento estratégico a coste cero que responde tanto a lo deportivo como a la situación económica del club. Aunque habrá que esperar hasta el próximo verano.