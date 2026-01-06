Vinícius vuelve a sentirse señalado: “Tienen que pasarme el balón. Luego me pitan”

El Real Madrid está cada vez más cansado de Vinícius JR . Sus desplantes y su pulso con Florentino Pérez para conseguir una renovación astronómica hacen que la relación entre ambas partes penda de un hilo. Más por parte del club que del jugador, quien habita es su propio mundo, sintiéndose impune y con el derecho de hacer todo lo que se le antoja.

Es por ello que el Madrid, mientras el brasileño va camino de tres meses sin ver portería, estadística impropia de, supuestamente, un futbolista de su talla, busca deshacerse de sus servicios por motivos diversos. Los más evidentes, su intrascendencia ofensiva y su particular carácter , inaguantable e irritable como pocas personalidades hay en el mundo.

El atacante tiene contrato hasta 2027 y en el Real Madrid quieren ampliarle la duración del mismo, aunque sin descartar una venta de récord. El jugador es consciente de que le quedan dos años de vinculación y su rol le coloca a la altura de Bellingham, justo por debajo de Mbappé. Con este panorama, Vinicius ya va mostrando sus intenciones, distanciándose del Real Madrid en redes sociales .

Vinícius se retira al banquillo mientras el Bernabéu le pita. / AFP7 vía Europa Press

Lo que pide Vinicius al Real Madrid

Vinicius reclama una importante prima de renovación y una nómina de 30 millones netos por temporada. Una auténtica barbaridad muy alejada de su rendimiento esta última campaña. De no llegar a un acuerdo antes de las últimas semanas de mercado, no se descarta que el Madrid acepte venderlo este mismo mes de agosto por una auténtica millonada. Claro que debería aceptarlo el propio Vinicius, que hasta ahora lo ha usado sólo para amenazar al madridismo con una hipotética marcha. Muchos se alegrarían... pero eso quizá sería omitido de un nuevo documental de Netflix .

Lamentable: celos hacia un canterano

La actitud de Vinícius no deja de sorprender por mucho que todo el mundo sepa que es un 'crío'. Tanto fuera como dentro del césped, el brasileño ya ha sido 'calado' por todos. Sin embargo, aún le quedaba una última víctima a la que señalar para tapar su irrisorio rendimiento, indigno de un futbolista del Real Madrid. Tal y como revelaron las cámaras de Movistar + en 'El Día Después', el '7' le recriminó a Xabi Alonso la actitud de Gonzalo al no pasarle el balón. Ver para creer. "Así es imposible, tienen que pasar el balón. Aquí todos quieren regatear y luego me pitan. Dile a Gonzalo que tiene que dar alguna. Siempre no, pero una", recriminó un Vinícius que tiene celos de un canterano que merece, tal y como dicen las cifras, merece más oportunidades que un Vinícius que lleva tres meses sin marcar.

Vinícius... ¿'empaquetado' hacia la Premier?