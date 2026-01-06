Ni Xavi Hernández ni Cesc Fábregas: el Chelsea ya tiene nuevo entrenador

El Chelsea ha contratado a Liam Rosenior como sustituto de Enzo Maresca, quien decidió separar su camino del Chelsea el 1 de enero, según confirmó este martes la entidad londinense. Rosenior, de 41 años, ejercía hasta este martes como técnico del Estrasburgo, club que guarda estrechos lazos con el Chelsea porque comparten propiedad, lo que ha agilizado las negociaciones y permitido al entrenador viajar en las últimas horas a Londres para concretar su fichaje.

El técnico inglés, que había anunciado en las últimas horas que existían las conversaciones y que "probablemente" se convertiría en el nuevo entrenador del Chelsea, ha firmado un contrato hasta 2032. "Siento mucho honor de ser entrenador del Chelsea. Este es un club con un espíritu único y con una historia orgullosa de ganar títulos", dijo Rosenior. "Mi trabajo es proteger la identidad del club y crear un equipo que refleje esos valores en cada partidos que juguemos. Que me confíen este trabajo significa todo para mí y quiero agradecérselo a todos los involucrados por la oportunidad y la fe depositada en mí. Lo daré todo para conseguir el éxito que este club se merece", indicó.

Maresca salió del Chelsea a comienzos de año debido a los malos resultados del equipo, con una sola victoria en los últimos siete partidos, y las discrepancias con la directiva, a la que consideraba entrometida en sus decisiones. Tras la marcha del italiano, Callum Macfarlane asumió las riendas como técnico interino y sacó un empate del Etihad Stadium gracias a un gol de Enzo Fernández en los últimos instantes del partido contra el Manchester City (1-1). Rosenior llegó al Estraburgo en 2024 y llevó al club francés a clasificarse a la Liga Conferencia. El inglés, que también dirigió al Derby County como interino y al Hull City, tiene un amplio pasado como jugador en Inglaterra y jugó en el Hull, el Brighton & Hove Albion y el Reading.

Enzo Maresca deja el Chelsea. / DAVID CLIFF / EFE

Rosenior gana el casting

Tras la salida de Enzo Maresca, el Chelsea activó de inmediato un carrusel de candidatos, con una lista amplia de técnicos vinculados tanto por contexto como por contactos reales. En las quinielas aparecieron nombres de perfiles muy distintos: desde entrenadores asentados en la Premier como Andoni Iraola u Oliver Glasner hasta apuestas más ideológicas como Cesc Fàbregas o Francesco Farioli, todos ellos encajados en el relato del club de apostar por proyectos jóvenes y de autor. Incluso algunos nombres mediáticos circularon, como Xavi Hernández, aunque sin tanta fuerza como los anteriores. Sin embargo, desde Stamford Bridge siempre se transmitió una sensación de continuidad más que de ruptura. En ese escenario, Liam Rosenior fue ganando peso y se postuló como la opción más coherente: conocía el modelo, trabajaba dentro del ecosistema del grupo y representaba una transición controlada.