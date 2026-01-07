En Directo
Directo | Sorteo de octavos de final de la Copa del Rey
Este miércoles 7 de enero tiene lugar el sorteo de la siguiente ronda del torneo en la sede de la RFEF
Otra ronda de Copa del Rey está a la vuelta de la esquina. Concretamente será la de octavos de final y se jugará entre los días 13 y 15 de enero, de nuevo a partido único... y con ventaja para los cuatro contendientes de la Supercopa, que se medirán contra cuatro de los cinco supervivientes de LaLiga Hypermotion. El sorteo arrancará a partir de las 13 horas en la sede de la RFEF en Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), como de costumbre y podrás seguirla aquí EN DIRECTO.
Tras la clasificación este martes del Rayo Vallecano, que eliminó al Granada CF en el último choque de los dieciseisavos de final y aplazado por tener el equipo madrileño en las fechas de esa ronda encuentro de la Conference League, quedaron definidos los 16 conjuntos que se emparejarán en un sorteo sin presencia de modestos del fútbol no profesional y en una eliminatoria todavía a partido único.
Los 16 equipos que componen los bombos
11 de LaLiga
- FC Barcelona
- Real Madrid
- Atlético de Madrid
- Athletic Club
- Elche
- Real Sociedad
- Valencia CF
- Betis
- Osasuna
- Alavés
- Rayo Vallecano
5 de LaLiga Hypermotion
- Deportivo de La Coruña
- Cultural y Deportiva Leonesa
- Racing de Santander
- Burgos
- Albacete
Sigue el sorteo de Copa del Rey EN DIRECTO:
La Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) será el escenario este miércoles a partir de las 13.00 horas del sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey MAPFRE 2025-2026, con la presencia de once equipos de LaLiga EA Sports y cinco de LaLiga Hypermotion, y sin ser puro y con teórica ventaja para los cuatro que participan en la Supercopa de España. Te lo contaremos, en directo, aquí.
Buenos días a todos los presentes en la mañana de este miércoles 7 de enero
