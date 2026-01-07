Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

Directo | Sorteo de octavos de final de la Copa del Rey

Este miércoles 7 de enero tiene lugar el sorteo de la siguiente ronda del torneo en la sede de la RFEF

Imagen de un sorteo de la Copa del Rey en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

Imagen de un sorteo de la Copa del Rey en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas / Europa Press

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Otra ronda de Copa del Rey está a la vuelta de la esquina. Concretamente será la de octavos de final y se jugará entre los días 13 y 15 de enero, de nuevo a partido único... y con ventaja para los cuatro contendientes de la Supercopa, que se medirán contra cuatro de los cinco supervivientes de LaLiga Hypermotion. El sorteo arrancará a partir de las 13 horas en la sede de la RFEF en Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), como de costumbre y podrás seguirla aquí EN DIRECTO.

Tras la clasificación este martes del Rayo Vallecano, que eliminó al Granada CF en el último choque de los dieciseisavos de final y aplazado por tener el equipo madrileño en las fechas de esa ronda encuentro de la Conference League, quedaron definidos los 16 conjuntos que se emparejarán en un sorteo sin presencia de modestos del fútbol no profesional y en una eliminatoria todavía a partido único.

Dimitrievski, clave en el pase del equipo a la siguiente ronda

Dimitrievski, clave en el pase del equipo a la siguiente ronda / VCF Media

Los 16 equipos que componen los bombos

11 de LaLiga

  • FC Barcelona
  • Real Madrid
  • Atlético de Madrid
  • Athletic Club
  • Elche
  • Real Sociedad
  • Valencia CF
  • Betis
  • Osasuna
  • Alavés
  • Rayo Vallecano

5 de LaLiga Hypermotion

  • Deportivo de La Coruña
  • Cultural y Deportiva Leonesa
  • Racing de Santander
  • Burgos
  • Albacete

Sigue el sorteo de Copa del Rey EN DIRECTO:

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents