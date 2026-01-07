Nuno, al borde del precipicio

Ni fue el fin de 2025 soñado ni está siendo un inicio de 2026 precisamente tranquilo para Nuno Espírito Santo. Su West Ham, club al que llegó a finales de septiembre tras decir adiós al Nottingham Forest, no levanta cabeza en Premier League, hasta el punto de que encadena 10 jornadas consecutivas sin ganar, una dinámica que le ha arrastrado a puestos de descenso.

El estado de forma, además ya en un punto medianamente avanzado de la temporada, es lo suficientemente crítico como para poner en duda el futuro del técnico portugués, y de hecho es lo que está sucediendo en el núcleo del conjunto 'hammer'. Y es que, según indican varios medios, Nuno pende de un hilo en el West Ham y podría ser destituido en las próximas horas, incluso sin esperar al próximo partido de Premier.

Nuno Espírito Santo en pretemporada con el Nottingham Forest / @NFFC

Últimos meses complicados

La vida deportiva ha cambiado radicalmente para Nuno y no ha sido precisamente en un largo periodo de tiempo. Hace no demasiado era uno de los entrenadores de moda con su Nottingham Forest, club del que terminó siendo despedido por diferencias con el dueño Marinakis. Recaló en el West Ham para reconducir la situación del conjunto londinense pero no ha conseguido levantar cabeza.

¿Su futuro?

Si termina siendo destituido en las próximas horas, su futuro es una auténtica incógnita, sobre todo después de unas últimas experiencias algo turbulentas. Desde luego, Nuno sigue siendo un entrenador con mucho cartel, sobre todo por su gran trabajo en el Nottingham Forest y en el Valencia CF hace ya una década. En cualquier caso, con la temporada en plena fase decisiva, lo más probable es que se vea obligado a tomarse un descanso, mínimo, hasta el próximo verano.

Enzo Maresca deja el Chelsea. / DAVID CLIFF / EFE

No hay dos sin tres

Nuno no sería el primer ni el segundo entrenador de la Premier en caer en este inicio de 2026, y es que estos primeros días de año ya se han cobrado dos víctimas en el fútbol inglés: Enzo Maresca, del Chelsea, y Ruben Amorim, del Manchester United. El entrenador portugués podría unirse a ellos en las próximas horas.