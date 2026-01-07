Pésima noticia para Justin Kluivert: Lesión de gravedad y paso por el quirófano

No es ni mucho menos el inicio de año soñado para Justin Kluivert. El exvalencianista tendrá que ser sometido en las próximas horas a una cirugía de rodilla después de caer lesionado en el último partido de Premier League en el que su Bournemouth cayó 2-3 frente al Arsenal de Mikel Arteta.

El neerlandés, titular indiscutible en el equipo de Iraola desde su llegada, tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 74 al sentir las molestias. Tras las pertinentes pruebas médicas a las que se ha sometido para determinar el alcance de la lesión, el conjunto inglés ha informado que debe pasar por quirófano.

El tiempo de baja exacto todavía se desconoce, ya que el Bournemouth no lo ha especificado, pero tratándose de una lesión de rodilla que, además, requiere cirugía, no será precisamente un periodo de tiempo corto.

El Mundial... ¿en peligro?

Las lesiones siempre son dolorosas, y más aún cuando son de larga duración en año de Mundial. A la espera de conocer el tiempo exacto de baja, lo que es una realidad es que este contratiempo pone en riesgo la presencia de Kluivert en el Mundial de 2026, plaza a la que opositaba gracias al gran nive que está ofreciendo en los últimos años.

En varias de las últimas convocatorias ya formó parte del conjunto neerlandés, llegando incluso a jugar en el España-Países Bajos de Nations League que se disputó en Mestalla a principios de 2025.

Justin Kluivert, celebrando un gol al Sporting de Gijón / SD

Lesión en su mejor momento

Aunque esta temporada no estaba manteniendo el nivel goleador de la anterior, la realidad es que esta lesión lega en un momento dulce de su carrera. El curso 2024/25 fue el de su despegue definitivo, ganándose la titularidad en el Bournemouth gracias a un rendimiento sobresaliente: 13 goles y 8 asistenicas durante la temporada. Este año las cifras han bajado y el Bournemouth no atraviesa por su mejor momento, pero Kluivert seguía siendo uno de los pilares del equipo.

Ascenso desde su etapa en el Valencia

Kluivert encadenó varias cesiones en sus primeros años de carrera, una de ellas al Valencia CF, donde dio un paso de gigante como futbolista y se ganó el cariño de todo el valencianismo. El hijo de la leyenda Patrick fue uno de los pocos jugadores que se salvaron de aquella fatídica temporada 2022/23 y, gracias a ello, el Bournemouth apostó fuerte por él. El tiempo le ha dado la razón al conjunto 'cherrie', que ahora deberá de ser paciente para esperar de vuelta a una de sus estrellas.