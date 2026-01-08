Importante cambio a la vista en la fecha de la Supercopa de España

La Supercopa de España está celebrando una nueva edición en Arabia Saudí en este 2026. Varios años después del inicio del formato de este torneo, donde el Valencia CF estuvo presente, las polémicas sobre el torneo continúan y, parece, que sigue sin gustar a la gran mayoría del público español.

No obstante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sigue trabajando codo con codo con Arabia Saudí para que el torneo siga celebrándose en Oriente Próximo al menos unos años más, con el empujón económico que eso supone para las arcas federativas.

Barcelona - Athletic Club. / Kai Forsterling / EFE

Los cambios previstos en la fecha de la Supercopa… y también de sede

La RFEF prepara el terreno para las próximas temporadas y se ha encontrado con varios escollos que debe superar. En primer lugar es el de acoplar las fechas de un torneo, que se ha visto atropellado por las dos fechas europeas que hay en enero con la entrada del formato Fase Liga en competiciones continentales.

Así pues la Supercopa de España se queda encajada aún más si cabe por la Copa del Rey y por los compromisos ligueros. En ese sentido según informa MARCA la RFEF piensa en atrasar el torneo a la primera semana de febrero para 2027.

Ahora mismo esto es clave en la negociación por albergar la Supercopa en 2027, puesto que Catar aspira a celebrarla y a quedarse con el torneo, pese a que Arabia Saudí pretende alargar el contrato, siempre según el citado medio. El problema para los saudíes es que el año próximo celebrarán la Copa Asia en las mismas fechas.

Vinicius y Rodrygo se abrazan durante la Supercopa celebrada en Arabia en 2024. / EFE

Polémicas constantes con la Supercopa de España

A la ya de por sí controvertida decisión de sacar el torneo de las fronteras nacionales, al nuevo formato de la Supercopa de España le han ido surgiendo polémicas desde que se inició. Desde el reparto económico favorable a Madrid y Barcelona, al ‘blanqueamiento’ del país árabe o las ventajas de los participantes en los sorteos de Copa del Rey hasta la negociación entre Rubiales y Piqué para llevar allí el torneo.

Parece que es un torneo que solo convence a la RFEF por lo que supone económicamente para ella y para el fútbol modesto, así como a los Madrid, Barcelona y Atlético por su exposición en Arabia Saudí.