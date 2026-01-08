Neymar renueva con Santos hasta 2026 y reaviva el sueño mundialista

Una segunda parte de la temporada que sí parece digna de una leyenda. Santos pasó de convivir durante meses con el miedo al descenso a cerrar el curso con una sonrisa, una clasificación continental bajo el brazo y, sobre todo, con la continuidad de su máximo referente. Este martes, el club paulista hizo oficial la renovación de Neymar Jr. por una temporada más, un acuerdo que ligará al futbolista con la entidad hasta finales de 2026 y que supone mucho más que una simple ampliación contractual.

Tras un año marcado por las dudas físicas, los rumores de mercado y la presión deportiva, Neymar encontró su mejor versión cuando más lo necesitaba Santos. El resultado fue una comunión total entre jugador, club y afición, que ahora se extiende en el tiempo con el objetivo de devolver al Peixe al lugar que históricamente le corresponde.

Neymar, decisivo en el tramo final del Brasileirão

Lejos de ser un regreso meramente simbólico, la aportación de Neymar en el césped fue determinante. En los últimos tres partidos de la liga brasileña, el atacante firmó cinco goles y una asistencia, números que resultaron claves para salvar a Santos del descenso y asegurar una plaza en la Copa Sudamericana.

Neymar en Santos 24/25 / EFE

El punto culminante llegó con un hat trick frente a EC Juventude, una actuación que recordó al Neymar más eléctrico y determinante, capaz de cargar con el peso del equipo en los momentos límite. Ese rendimiento no solo cambió el destino deportivo del club, sino que también despejó cualquier duda interna sobre la conveniencia de prolongar su vínculo.

Un acuerdo que va más allá de lo deportivo

La renovación de Neymar representa una apuesta estratégica para Santos. Así lo explicó Marcelo Teixeira, presidente del club: “Tener a Neymar Jr. hasta finales de 2026 representa mucho más que un contrato. Es un compromiso con nuestra historia, con el aficionado y con el proyecto deportivo de Santos. Contar con un jugador formado aquí, con su dimensión, para liderar este nuevo ciclo refuerza el protagonismo del club en el escenario nacional y mundial”.

La continuidad del ’10’ supone también un impulso económico, mediático y emocional para una institución que busca estabilidad tras una temporada convulsa y que quiere volver a ser protagonista tanto en Brasil como en Sudamérica.

Rumores de Europa, Arabia y MLS: por qué Neymar eligió Santos

Durante los últimos meses, el futuro de Neymar fue objeto de todo tipo de especulaciones. Desde un posible regreso al fútbol europeo hasta un retorno a Arabia Saudí, pasando por la Major League Soccer, una liga que ha logrado atraer a estrellas como Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, Thomas Müller o Heung-Min Son.

Neymar, esta temporada. / EFE

Con el núcleo del Inter Miami y el bajo momento que vivió en Al-Hilal, la opción de la MLS parecía ganar fuerza. Sin embargo, el brasileño optó por la estabilidad emocional y deportiva que le ofrece Santos. Estar en casa, rodeado de un entorno conocido y con protagonismo absoluto, pesó más que cualquier aventura exótica o mediática.

El Mundial 2026, en el horizonte

Otro de los factores clave en la decisión fue el futuro internacional del jugador. Durante su estancia en Santos se debatió intensamente sobre su estado físico y la posibilidad de una llamada de Carlo Ancelotti para disputar el Mundial de 2026 con Brasil.

Neymar lesionado con Brasil / EFE

Aunque una media temporada en Europa podría haber sido un escaparate ideal, desde la CBF y el entorno del seleccionador se entiende que rendir al máximo nivel en el Brasileirão también puede abrirle las puertas de la Canarinha. De hecho, el cuerpo técnico de Ancelotti contempla incluir varios futbolistas que militan en el fútbol brasileño, con Neymar (señalado como prioridad) siempre que llegue en plenitud.

El parón internacional de marzo, al que el delantero llegará con rodaje tras su reciente paso por quirófano, será una primera prueba de fuego que puede marcar el rumbo tanto de la temporada como de su sueño mundialista.

Santos y Neymar, una historia que continúa

La renovación hasta 2026 simboliza el reencuentro definitivo entre Santos y uno de los mayores talentos de su historia centenaria. Neymar no solo volvió para cerrar un círculo sentimental, sino para competir, liderar y devolver al Peixe a los primeros planos.

Con la Sudamericana como nuevo desafío y el Mundial como objetivo final, el ídolo brasileño encara un nuevo capítulo en casa. Y esta vez, los números, las sensaciones y la sonrisa parecen indicar que la historia aún tiene mucho por contar.