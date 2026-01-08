El Real Madrid, cercar de cerrar su primer fichaje

Nico Schlotterbeck es uno de los centrales más codiciados del Viejo Continente, cuyos equipos más poderosos andan tras la pista de un futbolista que apunta alto después de sus grandísimas actuaciones en el centro de la zaga del Borussia Dortmund. Tanto es el interés que despierta el internacional alemán, que muchos son los clubes que pretenden sus servicios aprovechando que finaliza contrato en 2027. Sin embargo, el cuadro amarillo ya le pone precio, consciente de que no le faltarán 'novias', sobre todo, en el mercado de traspasos de verano.

Según el diario alemán Bild, el Borussia Dortmund ya habría fijado un precio de salida de 50 millones a uno de los grandes referentes de su línea defensiva. Una cifra que no solo responde al valor deportivo del central, sino también a una coyuntura contractual que empieza a generar inquietud en las oficinas del Signal Iduna Park.

Nico Schlotterbeck con el Borussia Dortmund. / EFE

Al zaguero alemán le resta un año y medio de contrato y, por el momento, la renovación no aparece como un escenario claro más allá de que las conversaciones ya llevan su transcurso. Esta situación coloca al Dortmund ante un escenario delicado: si no logra ampliar el vínculo en los próximos meses, el verano que viene se perfila como la última oportunidad para obtener un ingreso considerable. De lo contrario, el club correría el riesgo de ver cómo uno de sus activos más valiosos se marcha sin dejar un euro en sus arcas.

Muy cerca del Real Madrid

Nico Schlotterbeck es un central contrastado en la élite: internacional con Alemania, con experiencia tanto en Bundesliga como en competiciones europeas y en una edad ideal para rendir de inmediato y ofrecer recorrido a medio plazo. Sin embargo, el propio Bild asegura que, entre la férrea competencia que existe para adquirir su firma, el Real Madrid es el que más cerca está de hacerse con sus servicios.

En Valdebebas valoran muy positivamente su salida de balón, su perfil zurdo y su encaje en un modelo de juego dominante, aunque la operación estaría supeditada a la situación financiera y a posibles salidas, entre ellas la de Araújo, quien pasa por un proceso de recuperación a nivel mental. Tampoco pierde detalle el Bayern Múnich, fiel a su política de captar talento nacional y 'robarle' a sus rivales directos sus principales activos, aunque el acercamiento de posturas para renovar a Upamecano le separan del Allianz Arena.