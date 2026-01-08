Simeone y VinIcius han tenido sus más y sus menos en la banda durante la semifinal de la Supercopa de España. El técnico del Atlético de Madrid y el extremo del Real Madrid protagonizaron una de las escenas más curiosas del encuentro. Las cámaras de Movistar captaron lo que le dijo el técnico argentino durante un lance del juego.

"¡Vinicius, te va a echar Florentino! Acordate que te va a echar, te va a echar, acordate lo que te digo", le dijo Simeone para sacarlo del partido. No es la primera vez que sucede en la historia reciente de los derbis madrileños. El capitán Koke ya intentó buscarlo recordándole que " Mbappé te está comiendo la tostada".

Chispas entre Valverde y Baena

Volvieron a saltar chispas entre Fede Valverde y Álex Baena. Más de dos años después del episodio que marcó su relación, ambos futbolistas protagonizaron un nuevo encontronazo en el minuto 16 de la semifinal de la Supercopa de España entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Un agarrón de Baena al centrocampista uruguayo cuando este intentaba superarle provocó una reacción inmediata de Valverde, que se giró y le recriminó la acción con un gesto corporal visible. El colegiado señaló falta del jugador colchonero, aunque no mostró tarjeta amarilla.